La frustración de Tom Brady con la ofensiva de Tampa Bay Buccaneers

La humillante derrota del pasado domingo ante New Orleans Saints ha provocado un cambio importante en el ánimo del mariscal de campo Tom Brady, que en las últimas prácticas ha mostrado su carácter fuerte, sintiéndose frustrado con el desempeño de la ofensiva de Tampa Bay Buccaneers en la temporada 2020 de NFL.

Así lo dejó claro al portal The Athletic un coordinador de esa zona del equipo, que no fue revelada su identidad, quien aseguró que el quarterback no se siente cómodo con sus compañeros de ataque, y pone como prueba de ello lo ocurrido hace dos semanas, en la victoria ante New York Giants.

"Tom no se veía muy bien y parecía frustrado ante sus rivales; creo que están teniendo dificultades para combinar lo que Brady quiere hacer y lo que Bruce Arians siempre ha hecho", aseguró este entrenador.

Brady frustrado en los Buccaneers



En ese sentido, esta fuente agregó que "creo que están teniendo dificultades para combinar lo que Brady quiere hacer y lo que Bruce (Arians, el entrenador) siempre ha hecho. Brady no siempre tiene buenas salidas, y Bruce podría no estar dándole buenas salidas porque quiere lanzarlo por el campo. Será interesante cómo se desarrolla eso".

Pese al sentimiento de rabia de Brady por esta situación, desde los Buccaneers advierten que seguirán trabajando en pos de mejorar la efectividad del ataque y así aliviar su frustración, ya que a su juicio, "el récord de 6-3 se los permite".

Si bien el entrenador Arians había señalado a comienzos de temporada que no iba a reformar su sistema de juego para adaptarse al mariscal de campo; el entrenador de esa zona, Clyde Christensen, señaló al The Athletic, advirtió que el estratega estaría inclinado a incorporar algunas situaciones de los partidos.

