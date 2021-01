El mayor aliado de Brady para eliminar a Rodgers y llegar al Super Bowl LV

La premisa deportiva que una buena defensa te gana campeonatos no podría aplicarse de mejor forma a la Final de la Conferencia Nacional de los Playoffs de la NFL que están por disputar Tampa Bay Buccaneers y Green Bay Packers el próximo domingo a las 15:05 ET. Tom Brady vs. Aaron Rodgers: un duelo imperdible de quarterbacks.

En la victoria de los Buccaneers en la Ronda Divisional, la defensa de Tampa Bay fue el principal protagonista para que Brady capitalizara los errores de New Orleans Saints y este a un partido de llegar al Super Bowl LV. Los Bucs anotaron 21 puntos por las cuatro pérdidas de balón generadas por la defensiva.

Las tres ocasiones que la ofensiva liderada por Brady empezó desde campo contrario debido a las pérdidas que generó la defensiva, los Bucs anotaron touchdowns. Entonces, el mayor aliado para que Tom llegue al Super Bowl LV no podía ser otro que el buen nivel de la defensa de Tampa Bay.

En la Final de la Conferencia Nacional contra los Packers, la defensa de los Buccaneers deberá ganarle los duelos a Davante Adams y sacarlo del juego, usar presiones rápidas sobre Aaron Rodgers y permitirles a los safeties que hagan blitz. La tarea no es fácil, pero hay que intentarlo.

Tampa Bay Buccaneers vs. Green Bay Packers: favoritos casas de apuestas

La Final de la Conferencia Nacional se disputará este domingo 24 de enero a las 15:05 ET. Tampa Bay Buccaneers visitará el Lambeau Field para enfrentar a Green Bay Packers y la casa de apuestas Fan Duel da como favorito a los Empacadores con una línea de dinero de -184.

