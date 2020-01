Hace algunos días se reveló que los Lakers rechazaron una propuesta de cambio por Derrick Rose porque no querían incluir a Álex Caruso, gran defensor perimetral, en ninguna oferta.

Sin embargo, Zack Buckley de Bleacher Report comentó que la dirigencia angelina aún no descarta la llegada del ex MVP a su equipo, teniendo en cuenta que necesitan con urgencia ayuda para los descansos de LeBron James:

Los Lakers dicen que no al trade que proponían los Detroit Pistons:

Alex Caruso por Derrick Rose. pic.twitter.com/X7UykSwBgT — Clutch Time (@ClutchTimeArg) January 25, 2020

"Cuando James necesita un descanso el grupo tiene problemas para funcionar sin él. Los Lakers tienen un rating neto de +10.5 con él en cancha y -1.9 cuando se sienta y eso es una diferencia muy grande como para no solucionarla antes de la fecha límite de traspasos", comentó Buckley.

Rose está teniendo una temporada sumamente productiva en unos Detroit Pistons que no clasificarán a la postemporada, y su contrato lo haría un activo de cambio sumamente atractivo para cualquier contendiente:

NBA Rumors: Lakers Could Trade For Derrick Rose



https://t.co/gAUVn3sJ6z pic.twitter.com/hgUAJtHWho — NBA All Access (@nballaccess) January 31, 2020

"Los Lakers ya han mostrado su necesidad por alguien que pueda crear juego y Derrick Rose puede ser una solución a eso. El ex MVP está promediando los mejores números de su carrera (25.4 puntos y 8.1 asistencias) cada 36 minutos y es un mejor definidor cerca del aro ahora que en el resto de su carrera, así que podría tener un rol similar al de James atacando la canasta y encontrando tiradores", prosiguió.

No obstante, queda claro que, si no quieren incluir a Caruso en las negociaciones, casi con total seguridad tendrán que desprenderese de Kyle Kuzma, si bien Buckley no considera que esto sea negativo:

Con sus 22 puntos de anoche, Derrick Rose acumula 11 partidos consecutivos anotando +20 puntos, siendo esta la mejor racha de toda su carrera �� pic.twitter.com/bH87R04wIz — More Than A Game (@Pasion_Basket1) January 25, 2020

"Hacer que los dos encajen puede ser un reto, pero Rose se convertiría inmediatamente en el segundo mejor creador y tercer mejor anotador. Hay suficiente talento como para concretar un trato. Además, si el trato involucra a Kyle Kuzma, potencialmente necesario para cerrar las negociaciones, podría hacer que el equipo sea más valanciado al aliviar algo de su congestión en la delantera", concluyó el reporte.

Ciertamente, las habilidades de Rose podrían ser muy bienvenidas en el Staples Center y con casi total seguridad encaja más en el vestuario que Kuzma, qeu actualmente está teniendo la peor temporada de su joven carrera.

Lee También