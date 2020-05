Pedro Martínez o Randy Johnson: ¿con cuál te quedas?

De 1994 a 2009, Randy Johnson y Pedro Martínez fueron los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas al ser los mejores en WAR, ponches y efectividad ajustada. Por ese motivo, en los duelos de Bolavip te traemos este enfrentamiento entre dos miembros del Salón de la Fama.

La Gran Unidad (Johnson) se destacó por sus rectas a 100 millas por horas y sus certeros sliders. De los 31 a los 38 ganó cinco premios Cy Young, empató el récord de la mayor cantidad de ponches en un juego (20) y ganó una Serie Mundial con Arizona Diamondbacks.

Randy Johnson y Curt Schilling.

Por su parte, Pedro El Grande logró dominar la MLB durante cinco años (1999 al 2003) con una efectividad ajustada de .228, un 128% mejor que la de un lanzador promedio. El mejor momento del lanzador dominicano se dio en el año 2000, cuando se anotaron la mayor cantidad de carreras en la historia de Las Mayores.

Con dos juegos perfectos durante su carrera, Johnson terminó su actividad profesional con la mayor cantidad de ponches para un lanzador zurdo en la historia de la MLB: 4.875, quedó solo por detrás de los 5.714 strikes outs de Nolan Ryan.

No podemos dejar de mencionar que Martínez ganó también el premio de CY Young en tres ocasiones, dos de estas consecutivas y tuvo una impresionante racha de ocho salidas en línea con once bateadores o más ponchados. El 10 de septiembre de 1999 ponchó a 17 jugadores de New York Yankees.

