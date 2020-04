Propietario de Astros no se responsabiliza legalmente por su trampa

El ex lanzador Mike Bolsinger demandó a los Houston Astros por su escándalo de robo de señales, alegando que sus prácticas desleales tuvieron un impacto negativo irreversible en su carrera.

Sin embargo, y a pesar de haber sido sancionado económica y adminsitrativamente por Major League Baseball, el propietario Jim Crane se sacudió las acusaciones del pelotero y se desligó de todo tipo de responsabilidad legal:

"No estuve involucrado en ninguna alegación de violación de las reglas por parte de los Astros. Major League Baseball condujo una investigación en una posible violación de los Astros. Ese reporte explícitamente me exonera e indica que no era consciente y no estuve involucrado en algún acto ilegal del equipo", declaró Crane a la corte.

Después de haber sido señalado inicialmente como uno de los responsables, el comité disciplinario de MLB decidió exonerar a Crane, aseverando que los autores intelectuales habrían sido AJ Hinch, Álex Cora y Jeff Lunhow.

Asimismo, tanto Astros como Red Sox continuarán enfrentándose a problemas legales relacionados con el escándalo de robo de señales, mientras que la liga aún no publica todos los hallazgos de su investigación. Crane, por su parte, seguirá alegando su inocencia.

