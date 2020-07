Qué canal transmite LAFC vs. Houston Dynamo por el torneo MLS is Back

Los Angeles FC y Houston Dynamo se enfrentarán por la primera jornada del torneo MLS is Back este lunes en Florida.

MLS is Back es un torneo único que se realizará durante la temporada 2020 de la Major League Soccer para marcar el regreso de la liga pos pandemia COVID-19.

El certamen cuenta con una fase de grupos, que sirve para la clasificación de la temporada regular de la MLS 2020, seguida de rondas eliminatorias. El campeón del torneo se clasificará para la Liga de Campeones de la Concacaf 2021.

El duelo corresponde a la fecha inicial del Grupo F, integrado también por Portland Timbers y Houston Dynamo.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de LAFC vs. Houston Dynamo?

El partido de LAFC vs. Houston Dynamo por la primera fecha del torneo MLS is Back será este lunes 13 de julio en el Espn Wide World of Sports Complex.

Horario del partido según cada país:

Argentina: 21:00 horas

Chile: 20:00 horas

México: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

USA: FS1, FOX Sports App, TUDN, TUDN App

Canada: TSN, TSN App, TVA Sports, TVA Sports App

México: ESPN

Sudamérica: ESPN Play

