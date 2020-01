Se pudrió todo en Twitter. La cosa se puso muy, pero muy picante entre Pablo Carrozza y Marcelo Díaz.

Todo comenzó con el periodista afirmando que, tras el duelo entre Racing y Atlético Tucumán, una tensa situación se había vivido en el vestuario del local.

"Me cuentan que se pudrió todo en el vestuario de Racing y Beccacece casi termina a las piñas con Marcelo Díaz. Y como si eso fuera poco ya se peleó con dos kinesiólogos tras haber contratado a un cubano que hace todo lo contrario a lo que venía haciendo el cuerpo médico del club", dice el posteo en cuestión.

Al instante apareció el chileno, para sorpresa de muchos, respondiendo las acusaciones: "Yo no sé cuál será tu idea, pero lo que escribes es totalmente FALSO. En el vestuario de Racing nadie ha peleado porque existe RESPETO y tampoco ha habido discusiones. Te agradecería seas más prudente y entregues información verdadera", escribió.

Fuerte. Carrozza, fiel a su estilo, no se quedó callado ante esta réplica, sino que redobló la apuesta y ejecutó una nueva acusación, ya con temas más personales.

"Hola @chelodiaz_21 lamento mucho que no se haga cargo de las cosas que suceden en un vestuario de fútbol, pero a decir verdad no me sorprende nada de un tipo que defendió el accionar de los militares y carabineros que torturaron al pueblo chileno y fusilaron a su propia gente", fue el mensaje que hizo estallar todavía más al mediocampista.

Así cerró el jugador la pelea: "Nunca me voy a hacer cargo de algo que no hice y que tampoco voy a hacer, así que deja de inventar boludeces mentiroso de mierda. El que mezcles algo deportivo con algo de mi país, te deja como un estúpido atrapado en tus palabras buscando un comodín para zafar". Tranqui...

