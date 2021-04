Pablo Carrozza salió al cruce contra el tuitero que 'descalificó' a More Beltrán: "No da la cara ni el nombre"

La tarde del lunes en Argentina se vio movida por un cruce entre el usuario de River @termenzo y la periodista Morena Beltrán. El tuitero de River hizo referencia a la corta edad con la que la joven llegó a ESPN y ella, sin pelos en la lengua, le explicó las formas y el proceso que debió atravesar para estar en el lugar que ocupa.

Figuras del ambiente salieron a respaldar a la joven tras el mal momento. Entre ellos, el periodista Pablo Carrozza, quien decidió apuntar directamente a @termenzo con una serie de tuits que comenzaron con varios elogios a More.

"Morena Beltrán tiene 22 años, mira 4 partidos por día, conduce un noticiero, trabaja en una cadena internacional de deportes, y está revolucionando el periodismo deportivo. Termenzo es tuitero, no da la cara ni el nombre, y tiene una foto de Francescoli. Datos. No opinión", abrió.

Luego, profundizó sobre el joven hincha de River: "Termenzo es el boludito que en la escuela se hacía el gracioso, para otros boluditos que le festejaban los chistes. La diferencia es que en la escuela daba la cara, y acá se la agita a una piba, desde la cobardía del anonimato. PD: si quieren comentar, los espero en YouTube".

Por último, imaginó dos perfiles de cómo podría ser la persona detrás de la cuenta que hoy parece ser de la discordia: "Bauti, 19 años, no estudia ni trabaja, fan de la Bundesliga. Se divierte haciendo chistes de gordos, y anula mi defensa a una piba, con el sólido argumento de: no te la vas a co... Muy original. Una vez tuvo 15 likes. Está enojado porque no lo dejo comentar. Un abrazo, Bauti. Joaco, 22 años, estudiante de marketing en la UADE, fan de los Romero. Tuitea cosas como vestite, estás desnudo, me vuelvo loco. Una vez metió un viral de 10 RT. Se ríe a carcajadas cada vez que alguien me dice cementerio de canelones. Es muy gracioso, Joaco".

