Ruggeri aseguró que ni la pandemia hará que se amigue con Chilavert: "Esta vez no le erro"

1996. Oscar Ruggeri por un lado, José Luis Chilavert por el otro. Dos exponentes se medían en un rutinario encuentro entre Vélez y San Lorenzo. Sin embargo, todo cambió cuando el ex defensor, en pos de lesionar al guardameta, se arrojó de forma violenta desde atrás para aplicarle una dura patada.

El oriundo de Paraguay, de espaldas y sin poder ver como el Cabezón arremetía a pura velocidad para ir en busca de su pierna, despejó el balón y por unos escasos instantes logró esquivar en gran medida el duro impacto del mítico futbolista argentino. Divisando un mal mayor, Héctor Veira, DT del Ciclón, movió el banco de suplentes y sacó a Ruggeri del campo de juego.

RUGGERI SE VOLVIÓ A REFERIR AL INCIDENTE CON CHILAVERT#90MinutosFOX - El Cabezón y el recuerdo del cruce en aquel San Lorenzo - Vélez. pic.twitter.com/ngYUqwRnjS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 16, 2020

El tiempo pasa, pero Oscar demuestra y deja en claro siempre que puede que nunca le pedirá disculpas a su colega por lo sucedido aquella noche en cancha del Fortín.

En pleno debate entre distintos integrantes del programa 90 Minutos, Sebastián Vignolo, condutor del mismo, le consultó a Ruggeri si existía la posibilidad que la cuarentena lo haya hecho cambiar de parecer. "Cuando salgas de acá, ¿no decís 'Chila, listo, se acabó, dejémonos de joder'?", le preguntó el Pollo al Cabezón.

Dejando en claro que se mantendrá firme junto a su postura para siempre y no le pedirá perdón al legendario guardameta por nada del mundo, el ex defensor replicó: "¿A mí me va a cambiar la pandemia a que salga de acá y le diga que está todo bárbaro y que vayamos a comer?". "Esta vez no le erro", completó luego de unos instantes.

Luego que varios de sus compañeros le pidiesen que recapacite sobre su postura, el Cabezón, de forma tajante, arremetió: "Pienso. Yo no escupiría a una persona en la cara".

