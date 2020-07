Scottie Pippen calló rumores: "Mi relación con Michael Jordan es genial"

El último 22 de julio, el histórico escritor de Sam Smith afirmó que la relación entre Scottie Pippen y Michael Jordan estaba dañada luego de la emisión de The Last Dance: “No creo que su relación sea buena ahora. Sé que Scottie fue herido por su interpretación. Estaba herido cuando Michael dijo que era egoísta cuando se sentó”.

Aquella declaración, realizada en The New Yorker, despertó una cantidad increíble de especulaciones, ya que la relación que se estaba rompiendo era la de dos basquetbolistas que obtuvieron seis anillos de NBA en uno de los mejores equipos de toda la historia. Nada menor. Sin embargo, una de las partes no está muy de acuerdo con lo comentado por Smith.

Scottie Pippen, quien en teoría era el dañado por el papel que jugó en la serie documental, habló por primera vez y despejó los rumores: "Mi relación con Michael es genial, genial como siempre. No ha cambiado nada", reveló en el podcast de Da Windy City.

“Este documental no ha cambiado nuestra relación. Seremos amigos para siempre", finalizó Scottie aliviando a todos los amantes de aquellos Bulls y de la relación entre ambos. No sería bonito ver que ambos se enfrenten mediante distintas declaraciones a estas alturas de sus vidas, cuando ambos son leyendas vivientes.

Por su parte, el escritor Sam Smith es una especie de ‘enemigo’ de aquellos Bulls, ya que fue el encargado de escribir el libro tan polémico por aquel entonces “The Jordan Rules”. Al parecer, esta vez no tuvo razón.

