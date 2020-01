Bomba: Sixers y Warriors discuten cambio entre dos súper estrellas

Ben Simmons y D'Angelo Russell son dos de los jóvenes más talentosos de la liga. Sin lugar a duda, ambos podrían ser piezas valiosas en un equipo de campeonato. Sin embargo, no queda claro si su equipo actual es el mejor para sus habilidades.

En este sentido, Marcus Thompson de The Athletic reveló que desde el seno de la liga se está esparciendo el rumor de que Philadelhpia 76ers y Golden State Warriors estarían buscando un acuerdo por el beneficio común:

"Una de las posibilidades interesantes que he escuchado es un cambio de Russell por Simmons. Los 76ers necesitan un base que pueda anotar, correr la ofensiva y tirar. Algunos creen que el par de Simmons con Joel Embiid no es viable para conseguir un campeonato. Simmons, según me comentó una fuente, es probablemente el mejor jugador que los Warriors podrían conseguir por Russell, considerando sus necesidades y sus cambios potenciales", reportó Thompson.

Si los Warriors deciden traspasar a D'Angelo Russell, según los informes, creen que el apuntado será Ben Simmons, estrella de los Sixers.



Vía @WarriorNationCP pic.twitter.com/GXmDibjdXl — GSWL (@GSWarriorsLATAM) January 8, 2020

Por una parte, los Sixers tendrían a un jugador capaz de crearse su propio tiro que además, forzaría a las defensas a marcarlo en el perímetro y no colapsar la pintura para defender a Embiiid.

Golden State, por su parte, recuperará a sus tiradores Klay Thompson y Stephen Curry y necesita un jugador que pueda anclar su defensiva junto con Draymond Green. Además, el manejo de balón de Simmons les otorgaría infinidad de tiros abiertos a los Splash Brothers.

#NBA



Se RUMOREA que los Warriors cambiarían únicamente a D`Angelo Russell si es por Ben Simmons ��



¿Crees que se haga este trade? �� — Mtybet (@mtybet) January 9, 2020

Evidentemente, es poco probable que esta operación se concrete antes de la fecha límite de traspasos en febrero, pero seguramente escucharemos mucho más al respecto una vez llegue el verano.

Lee También