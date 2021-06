Stephen Curry cumple promesa que ilusiona a los Warriors con la resurrección

Es uno de los grandes ausentes en la gran fiesta de los Playoffs… ¡De eso no hay dudas! Stephen Curry no clasificó a la Postemporada de la NBA ya que Golden State Warriors perdió los dos juegos del Play-In, pero para Steph no hay tiempo para lamentarse en vísperas de la resurrección de los Dubs.

A penas pasaron unos minutos de la eliminación de Golden State en la temporada 2020-21 y Curry sintió que tenía que hablar con los fanáticos, así que se conectó casi por dos horas a un live (en vivo) desde se cuenta de Instagram e hizo una promesa que ilusionó a la fanaticada de los Warriors.

¿La cumplirá? Dicho y hecho. Stephen Curry prometió que se tomaría dos semanas de vacaciones y luego iba entrenar por cuatro meses para preparar una temporada NBA 2021-22 que tendrá el regreso de Klay Thompson a los Warriors. Y una foto fue la evidencia definitiva.

“¡De vuelta! Día 1”, publicó Curry en una historia de Instagram que mostraba a la estrella de los Warriors en su regreso a los entrenamientos. Uno de los objetivos para Stephen será mejorar el promedio de puntos por juego de la temporada NBA 2020-21, 32 unidades, que le dio el título de anotación.

Stephen Curry terminó tercero en la votación al premio MVP de la NBA

La NBA dio a conocer que Nikola Jokic fue el ganador del premio MVP de la temporada 2020-21 y en la votación el tercer jugador con mayor cantidad de elecciones fue Stephen Curry al lograr 453 puntos: 5 votos al primer lugar, 23 para el segundo puesto, 32 a la tercera posición, 23 al cuarto lugar y 13 para el quinto puesto.

Historia de Curry en Instagram (Foto: @stephencurry30)

