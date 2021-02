Amanda Gorman recitó un poema e hizo historia en el escenario del Super Bowl

Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers chocaron en el Super Bowl LV 2021 de la NFL en el Raymond James Stadium, de Florida. Las figuras más destacadas del encuentro resultan ser Tom Brady para el conjunto de Florida y Patrick Mahomes para el conjunto del centro de los Estados Unidos.

Grandes artistas como The Rolling Stones, Black Eyed Peas, Coldplay, Maroon 5, Aerosmith. Michael Jackson, Stevie Wonder, Paul McCartney, Bruno Mars. Christina Aguilera, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, y otra gran cantidad de artistas musicales de nivel mundial pasaron por la gran final del futbol americano. Sin embargo, por el popular escenario norteamericano había un estilo que aún no había tenido su estreno: la poesía.

Amanda Gorman, poeta afroamericana de 22 años, recitó un poema denominado “Chorus of the Captains” (o "Coro de los capitanes") antes del comienzo del Super Bowl LV, rindiendo homenaje a todas aquellas personas que lucharon contra la pandemia de Covid-19. Así, se convirtió en la primera en subirse al escenario para recitar un poema.

Amanda fue partícipe de la ceremonia de investidura del recientemente electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el 20 de enero de este 2021. Allí también recitó un poema: “The Hill We Climb” (La colina que escalamos) y también hizo historia: se convirtió en la poetisa más joven en leer en una investidura presidencial, lo cual le hizo crecer exponencialmente sus seguidores en Instagram, al punto de contar con 3.4 millones al día de hoy.

Gorman es oriunda de Los Ángeles. Estudió Sociología en la Universidad de Harvard y comenzó a escribir poemas desde muy pequeña, tocando temas como el feminismo, la opresión, raza, y marginación. Llegó a publicar artículos en el New York Times y cuenta con tres libros por publicar.

