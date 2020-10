Tom Brady elogia a Aaron Rodgers aunque advierte que quiere una revancha

Ya se comienza a vivir. Este domingo 18 de octubre se vivirá uno de los duelos más relevantes de la temporada 2020 en la National Football League (NFL), cuando Tampa Bay Buccaneers, del mariscal de campo Tom Brady, reciba por la semana 6 a Green Bay Packers de Aaron Rodgers.

En la previa a este enfrentamiento, la principal figura ofensiva del cuadro que será local en el Estadio Raymond James se refirió al duelo que sostendrá con su par del rival, y lo repletó de elogios, donde partió por señalar que "creo que hay mucho que me gusta de su juego y su habilidad para pasar el balón".

Junto con reconocer que Rodgers "es un gran pasador. Es muy eficiente. Su relación de touchdown a intercepción: básicamente no lanza intercepciones y lanza muchos touchdowns", Brady elogió un aspecto importante del juego de su rival, como es la toma de decisiones.

Pero este partido, además, tendrá un toque muy particular para Brady, pues advirtió en conferencia de prensa que buscará tomarse revancha de su par de los Packers; pero no por lo ocurrido dentro de un emparrillado, sino que por una partida de golf.

"Me ganó en el campo de golf, lo que no me gustó; jugamos nueve hoyos de golf y él hizo un putt al final para ganar, así que estaba un poco enojado por eso... Siempre disfruto mi tiempo con él. Sin embargo, sigo tratando de que vuelva al campo de golf", puntualizó.