Robert Horry: el subvalorado "Tom Brady" de la NBA

Durante los últimos días, hemos sido testigos de los múltiples elogios que ha recibido el mariscal de campo Tom Brady, luego de alcanzar el séptimo título de Super Bowl en la National Football League (NFL), siendo el más ganador en la historia de la competición; sin embargo, en la National Basketball Association (NBA) existe un jugador que puede presumir que tiene la misma cantidad de títulos que el histórico deportista.

Se trata del ala-pivot Robert Horry, que durante sus 16 años de trayectoria puede presumir que ganó más campeonatos que el mismísimo Michael Jordan, puesto que ganó la competición en siete oportunidades, con un bicampeonato entre 1994 y 1995, un triplete entre 2000 y 2002, más dos coronas en 2005 y 2007.

Sin embargo, existe un hito que lo diferencia y le hace superar el registro de Brady, puesto que ganó sus siete títulos NBA con tres franquicias distintas, es decir, dos con Houston Rockets, tres con Los Angeles Lakers y otros dos con San Antonio Spurs; mientras que la leyenda de NFL ganó seis con New England Patriots y la reciente con Tampa Bay Buccaneers.

Horry en NBA = Brady en NFL



En relación, precisamente, al logro de TB12 este fin de semana, se refirió el ex basquetbolista en diálogo con FOX Sports y fue enfático en asegurar que "más de la mitad del tiempo, me siento menospreciado porque no creo que la gente realmente aprecie lo que hice".

Congratulations @TomBrady Welcome to the 7 Chip Club pic.twitter.com/FIAyjSW5hI — Robert Horry (@RKHorry) February 8, 2021

"Una parte de ti se enoja porque no creo que la gente fuera de la familia de la NBA, y cuando digo 'NBA', estoy diciendo entrenadores y jugadores, realmente no respetan lo que hice y realmente no entienden lo que hice y lo que pude lograr; siempre es, 'Oh, él era parte. Oh, él era parte '. Sí, yo era parte, pero era una parte importante'", agregó Horry.

Sin embargo, por delante del otrora ala-pivot hay ocho jugadores que han ganado más títulos que Brady, entre ellos el deportista más ganador de Estados Unidos, Bill Russell, que ganó 11 campeonatos con Boston Celtics.

Lee También