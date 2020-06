Brady y Gronkowski ya no dan miedo: coordinadores defensivos

La llegada de Tom Brady y Rob Gronkowski revolucionó a los aficionados de los Tampa Bay Buccaneers, quienes ven cercana la posibilidad de volver a los Playoffs ya que desde el 2007 no lo hacen y creen que con el QB más ganador de la historia es posible, pero ¿qué piensan sus rivales?

Según afirmó Diana Russini, de ESPN, los coordinadores defensivos de la NFL ya no están tan preocupados por esta dupla de cara la temporada 2020. El mejor momento de ellos ya pasó: es el consenso que hay en la liga sobre cómo controlarlos en los emparrillados.

Rob Gronkowski y Tom Brady. Foto: Getty Images.

“Se trata de golpearlo. Se trata de llevarlo al suelo. Ya no es tan dinámico en la bolsa. En términos de dúo, sí, seguirán siendo una amenaza. Pero este no es el Tom Brady, el Rob Gronkowski que hemos visto en años anteriores, según los coordinadores defensivos con los que he hablado”, afirmó Russini.

La periodista agregó que “en términos de preocupación por él (Gronkowski) como una amenaza, por lo que puedo deducir en mis conversaciones, no es una alta prioridad. Saben que es vertical, es largo. Él va a correr esas costuras”. ¿Qué pesarán Brady y Gronk de esto?

De seguro se encargarán de demostrar lo contrario cuando inicia la temporada 2020, pero por ahora estas declaraciones siembran dudas sobre lo que puede hacer Tom Brady a sus 42 años y Rob Gronkowski tras un año sin jugar.

