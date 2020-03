Tomas Satoransky pide que cancelen la temporada así puede volver a su país

Los casos de Luka Jović y Gonzalo Higuaín se hicieron famosos en cuestión de horas. Ambos futbolistas decidieron abandonar los países en donde se encuentran jugando, Italia y España, para volver a sus tierras natales por cuestiones diferentes.

Ambos delanteros fueron cuestionados duramente, ya que se encuentran en los dos países europeos más afectados por el coronavirus.

La NBA fue más rápida en ese aspecto y prohibió a los jugadores a salir del país, algo que Tomas Satoransky, de Chicago Bulls, no se tomó nada bien.

"No es nada agradable quedarse aquí y observar cómo los propietarios de los equipos intentan terminar la temporada para no perder tanto dinero", opinó Satoransky a The Daily Herald.

Tomas, como su esposa, son nacidos en República Checa, por lo que quieren regresar para estar junto a sus familias: “No es muy agradable también porque a mí, y a mi esposa e hija, nos gustaría partir hacia República Checa”, comentó.

Además, desde la perspectiva del jugador de los Bulls es que la NBA no se reanudará: "La forma en que lo veo es que la temporada se cancelará, pero no depende de mí", sentenció.

