Juegos estelares: los partidos por TV de la Semana 2

Acá no hay tiempo para respiros y con la Semana 2 de la NFL en marcha no queremos que te pierdas ningún juego que irá por televisión. Así que no tienes que buscar en ningún otro portal porque acá te traemos la parrilla de TV de las trasmisiones NFL.

En el primer juego de la Semana 2 de la NFL, Cincinnati Bengals y Cleveland Browns dieron un gran espectáculo de puntos a pesar del mal pronóstico que le daban al encuentro de Thursday Night Footballl. La victoria fue para los Browns por 35 a 30 unidades.

Sin más esperas, te contamos que este domingo 20 de septiembre se transmitirán siete partidos NFL televisados para México y Latinoamérica: la jornada de NFL por Fox inicia con el juego entre Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers a las 13:00 ET en el Raymond James Stadium por Fox Sports 2.

El segundo juego dominical de las transmisiones NFL para México y Latinoamérica se dará por TUDN y será entre Denver Broncos y Pittsburgh Steelers a las 13:00 ET. En este mismo horario, la señal principal de Fox Sports emitirá el juego entre Dallas Cowboys y Atlanta Falcons en el AT&T Stadium.

NFL México

La jornada de este domingo continúa las trasmisiones NFL para México y Latinoamérica con el partido entre Washington Football Team y Arizona Cardinals a las 16:05 ET por Fox Sports 2, mientras que a las 16:25 ET TUDN emitirá Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers y Fox Sports pasará Baltimore Ravens contra Houston Texans.

El domingo de NFL se cierra con uno de los partidos televisados para México más atractivos de la Semana 2: New England Patriots frente a Seattle Seahawks a las 20:20 ET por ESPN. Ambos equipos vienen de ganar mostrando contundencia, el duelo en el CenturyLink Field promete ser un partidazo.

Monday Night Football

Para el lunes a la noche (20:15 ET) no hagas planes porque te traemos un partido imperdible de Monday Night Football entre New Orleans Saints y Las Vegas Raiders, en lo que será el primer juego en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Una jornada imperdible de NFL transmisiones.

