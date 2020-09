El pelotazo que fracturó y sacó de los Playoffs a José Ureña de los Marlins

Todo era color de rosa y no se podía tener mayor dicha. Claro, como no, si lograste clasificar a los Playoffs de la MLB después de pasar 17 años sin hacerlo y contra todo pronóstico. El presente de los Miami Marlins no podía ser mejor, pero en el último juego recibieron una pésima noticia con José Ureña.

En el juego de este domingo contra New York Yankees, el pitcher relevista de los Marlins recibió una recta directa al brazo a más de 100 millas por hora (103). Ureña mostró de inmediato que el impacto del batazo de DJ LeMahieu le había ocasionado graves consecuencias y se esperaba lo peor.

El sonido del impacto fue estremecedor y todo el golpe lo recibió el antebrazo de Ureña con un diagnostico desfavorable que solo se tardaría unas horas en llegar. La muñeca del lanzador del dominicano dijo basta y tiene una fractura que lo dejó por fuera de los Playoffs 2020.

Así fue el pelotazo que fracturó el brazo de lanzar del pitcher José Ureña.����#mlb #marlins #beisbol #playoffs pic.twitter.com/DWdfhUf5wG — Pasión X El Deporte (@pasionxeldeport) September 28, 2020

Como uno de los relevistas importantes de los Marlins, Ureña venía de menos a más en la temporada y hasta el juego de este domingo tenía una efectividad de 5.40 con tres derrotas y 15 ponches en 23.1 entradas lanzadas.

Los Miami Marlins se enfrentarán en una de las series de Wild Card de la Liga Nacional a los Chicago Cubs. Esta llave iniciará el miércoles 30 de septiembre a las 14:00 ET y el ganador al mejor de tres juegos avanzará a la instancia de los duelos divisionales.

Lee También