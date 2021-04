Otra vez los Astros: el polémico golpe de Carlos Correa a un rival en la cara

¡Los Houston Astros están de vuelta! En la primera serie de juegos que tenían en la MLB 2021 barrieron a Oakland Athletics por 4 a 0 y esto no ocurría hace 20 años. Sin embargo, la polémica volvió hacer parte de la mano del campocorto Carlos Correa.

En medio de las conversaciones para renovar su contrato, Correa volvió a ser el centro de las críticas porque en el segundo juego entre Astros y Athletics le dio un golpe a Matt Chapman que lo tiró al piso. El contacto fue contra el rostro del jugador de Oakland.

Correa recibió un hit a toda velocidad, tomó la pelota en el guante y Chapman ya iba en carrera para segunda base. En la cabeza de Carlos no estaba perder esa oportunidad de doble play por lo que no lo pensó dos veces y le dio un topetazo a Matt para lanzar a primera y sacar el segundo out.

El casco del tercera base de los Athletics salió volando y de inmediato empezó la polémica porque algunos calificaron de malintencionado el golpe de Correa a Chapman. “No hay razón para esa jugada. Tengo un problema con eso”, afirmaron en NBCS.

Carlos Correa golpea a la cara a Matt Chapman

Aunque muchos pensarían que Matt Chapman tomaría represalias por el golpe de Carlos Correa, el tercera base de Oakland Athletics entendió la jugada como una acción de juego y en el tercer encuentro contra Houston Astros se saludó con el campocorto sin ningún problema.

