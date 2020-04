Vignolo le preguntó si le costó cambiar de Boca a River y Ruggeri tiró: "No, nada"

Una gran charla llevaron adelante los integrantes de 90 Minutos con Pablo Pérez sobre todo recordando el paso del mediocampista por Boca.

Por la pantalla de Fox Sports, el jugador se expresó con mucha sinceridad y reveló en un momento lo complicado que fue para él dejar uno de los clubes más grandes de Argentina después de muchos años, tras haber perdido la final ante River en Madrid.

De igual manera, en ese instante todas las miradas se las robó Óscar Ruggeri, ya que Sebastián Vignolo le hizo una pregunta.

El 'Pollo' quiso saber si al 'Cabezón' también le había costado dejar el conjunto de La Ribera recordando que él se fue directo al eterno rival.

"TODOS QUERÍAMOS JUGAR IGUAL LA FINAL DESPUÉS DEL ATAQUE, PERO ALGUNOS NO PODÍAMOS"#90MinutosFOX - Pablo Pérez habló de cómo se sentía el plantel luego del incidente. pic.twitter.com/u0N6gxTRFL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 30, 2020

Sin dudar, el exfutbolista respondió: "No, nada. Nada porque la pasé mal. No cobrábamos, no teníamos ropa, no podíamos entrenar".

Luego, profundizó sobre este tema: "Nos pintábamos el número en la camiseta, era un desastre. Salvo cuando vino Maradona, en el 81, fueron los peores años de la historia de Boca. Yo necesitaba cambiar, porque los dirigentes eran un desastre, mentirosos y chorros, lo poco que había se lo robaban. Yo quería jugar al fútbol, estar en el vestuario, entrenar, en otro equipo grande".

