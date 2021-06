Lana Rhoades pone en evidencia a Kevin Durant de los Brooklyn Nets por una cita fallida

Después de que Lana Rhoades revelara que había tenido una cita con un jugador de los Brooklyn Nets sin dar a conocer el nombre, comenzó una intensa búsqueda para dar con el personaje de la NBA al que hacía referencia la estrella de cine para adultos, quien recientemente también anunció que estaba embarazada.

La joven de 24 años aseguró que hace poco había viajado a Nueva York aceptando la invitación de un jugador de los Nets, que la había invitado a ella junto a un grupo de sus amigos a un partido del equipo con entradas especiales en el Barcklays Center y posteriormente fueron a una cena. Hasta ahí todo bien, aunque sin revelar el nombre.

Sin embargo, Lana Rhoades con o sin intención dio una pista que rápidamente fue utilizada para buscar opciones. La actriz relevó el signo zodiacal del jugador, quien es libra (nacido entre el 16 de septiembre y el 22 de octubre). De esta manera, comenzaron los descartes y quedó como único candidato: Kevin Durant.

Kevin Durant, quien todavía no se ha pronunciado al respecto de este tema, se encuentra completamente enfocado con los Brooklyn Nets disputando las Semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA ante los Milwaukee Bucks rival al que van dominando en la serie por 2-0.

"La cita fue muy aburrida"

Lana Rhoades reveló la información mientras en un podcast llamado "3 chicas y 1 cocina", en el que aseguró que la cita con el misterioso jugador de los Brooklyn Nets había sido "muy aburrida". También reveló que el jugador había invitado a otra chica a la misma cita, algo que ya le había ocurrido en otras oportunidades.

"Esta cita fue realmente aburrida. No es por ser odiosa, pero este chico no hizo ningún click conmigo", comentó Rhoades, quien posteriormente agregó: "No es lo suficientemente picante para mí". Lo cierto es que haya sido Kevin Durant, o cualquier otro jugador de los Nets se quedó cortó en el intento de hacer un 'Big 3' con Lana Rhoades.

