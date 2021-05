La confesión de Bradley Beal que hace temblar a Wizards ante Celtics en el Play-In

La temporada regular de la National Basketball Association (NBA) finalizó, dejando todos los clasificados hacia Playoffs definidos a excepción de los que deben jugarse la vida en el Play-In, entre ellos, el quinteto capitalino Washington Wizards.

Justamente, los de la capital estadounidense deberén plantarse ante Boston Celtics sobre el tabloncillo del TD Garden, donde sobre el papel tenían la ventaja de la llave para hacerse con el triunfo, pero una reciente confesión de Bradley Beal puede haber cambiado el panorama.

Resulta que el escolta de los Wizards admitió que no llegará a dicho partido al ciento por ciento de sus capacidades, razón por la cual el quinteto de Massachusetts sonríe ampliamente, pues querrán aprovechar esta debilidad para ganar el duelo y no tener que disputar otro compromiso.

Bradley Beal (Foto: Getty)

"No estaré al ciento por ciento. Me manejaré lo mejor que pueda. Es una decisión testaruda la de jugar cuando probablemente no debería hacerlo", sentenció Beal en la previa del Play-In en la Conferencia Este.

El panorama del Wizards vs Celtics

Bradley Beal (Foto: Getty)

Sin embargo, en la escuadra de Boston tampoco pintan bien las cosas, dado que una de sus máximas figuras, Jaylen Brown, no estará disponible a consecuencia de una lesión que acabó con su temporada 2021, así que el escenario puede estar más igualado de lo que parece.

