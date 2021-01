3 cosas que debe cambiar Pittsburgh Steelers en la próxima temporada

Después de firmar récord de 11 triunfos sin caídas en la temporada regular 2020-2021 de la NFL, todos pensaban que Pittsburgh Steelers era imparable, que nadie podía hacer frente ante tal poderío ofensivo y semejante defensa que dejaba sin opciones al rival.

Al final de la Semana 17 de acción, los Steelers cosecharon registro de 12-4 para quedarse en lo más alto de la División Norte de la Conferencia Americana. La mesa estaba servida para los playoffs, siendo Cleveland Browns su rival en la Ronda de Comodines.

Muchos pensaron que Pittsburgh daría una exhibición ante los de Ohio, pero fue exactamente lo contrario, los Browns marcaron un asombroso 28-0 apenas en el primer cuarto para comenzar a sentenciar el camino de su rival, favorito sobre el papel.

Obviamente, la campaña de Pittsburgh Steelers terminó siendo una decepción absoluta, por lo que existen tres factores que deberán cambiar para afrontar la campaña 2021-2022 de la NFL, y en BolaVIP te contamos cuáles son.

3.- Wide receiver

Volviendo a ese registro de 11-0, todo era perfecto hasta ese momento hasta que la caída frente a Washington Football Team abrió la brecha a un fuerte problema en la recepción de pases, dejando caer al suelo el ovoide en ocho oportunidades. A partir de allí, la deblace para recibir balones fue de mal en peor.

JuJu Smith es uno de los wide receiver (Foto: Getty)

2.- Quarterback

No es para nadie un secreto que a pesar de ser una leyenda viva, Ben Roethlisberger no está al 100% de sus condiciones, lo que figura como un problema grave cuando los pases no siempre son buenos, y cuando los son el wide receive los deja caer ¡Una locura!

Ben Roethlisberger no está en su mejor nivel (Foto: Getty)

Por ello, los Steelers tiene dos opciones con respecto a su mariscal de campo: Hacer que "Big Ben" se ponga en forma o sencillamente buscar otro, así de simple.

1.- Juego terrestre

James Connor, corredor de los Steelers (Foto: Getty)

Cuando el ovoide no circula de buena manera por el aire hay que recurrir a los touchdown por vía terrestre. En este departamento, los Steelers ocuparon la última posición en recorrido de yardas desde el suelo, tanto así, que en la Semana 13 tan solo registraron 21 yardas en esta modalidad y 47 en la Semana 14.

Lee También