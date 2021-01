Super Bowl LV: ¿Cuándo cuesta adquirir un boleto del Buccanners-Chiefs en Estados Unidos?

Los más caros de la historia. Considerado como uno de los eventos deportivos más esperados por todos en Estados Unidos y México, el Super Bowl LV no dejará de ser igual de memorable que las antetiores ediciones, aunque por razones completamente distintas desde lo económico. Y es que ante la presencia del COVID-19, los precios de los boletos para el Súper Tazón 2021 subieron como la espuma.

Así como lees. Tal y como se tiene previssto días atrás, el Raymond James Stadium podrá acoger a solo 22 mil seguidores de los 75 mil que en realidad podría albergar si la vida como la conocemos hubiese seguido su curso. No obstante, las cosas se dieron de otra forma y ahora solo queda lidiar con los estragos que viene dejando el coronavirus.

Es así que de la noche a la mañana el precio de los boletos para asistir al Super Bowl vio un incremento exponencial dejando de estar al acance de muchos fanáticos de la NFL. Y es que, hasta hoy, las entradas pueden alcanzar los 45 mill dólares. Una locura. La organización y la policía, además, han dispuesto de 22 mil boletos, de los cuales 7.500 han sido reservados para el personal de salud en USA.

Dicho esto, el resto de entradas para el Super Bowl (14.500) será puesto a la venta al público en general, aunque no sorprende que por la cantidad el costo sea muy elevado. Como bien se recordará, la edición número 55 del Súper Tazón en Florida será protagonizada por los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

Super Bowl LV: ¿Dónde comprar y cuál es el costo de un boleto?

De acuerdo a la información recolectada por los medios, existen varios lugares donde una persona podría adquirir una entrada para el Super Bowl. En ActionNetwork, por ejemplo, el precio de los boletos oscila entre los 9.540 y 24.750 dólares. Ojo, el precio original era de 2 mil dólares antes de que los Buccaneers se coronaran cmapeones de su conferencia.

En TicketMaster, las entradas para el Super Bowl rondan entre los 10 mil y 45 mil dólares para un asiento que se encuentre a la mitad del estadio y cerca del campo de juego. Finalmente, en sitios como NFL On Locations, los boletos oficiales oscilan desde los 8.550 y 24.300 dólares según la zona donde quieras estar.

Super Bowl 2021: ¿Quién estará en el show de medio tiempo?

Como bien se recordará, en noviembre del año pasado se confirmó la presencia de The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye) en el show de medio tiempo del Super Bowl 2021. Ganador de múltiples Premios Grammy y Billboard, se prevé que el artista cante algunos de sus éxitos como “Blinding Lights”, “Call Out My Name”, “Starboy”, “The Hills”, “Can’t Feel My Face” y “I Feel It Coming”.

En 2020, JLo y Shakira la rompieron en el show intermedio, donde dejaron muchos grandes momentos que hasta la fecha son recordados por sus millones de seguidores. Michael Jackson, Maroon 5 y Beyoncé fueron otros de los artistas que también marcaron un antes y un después en sus presentaciones. Ahora, la posta está en manos de The Weeknd.

Mira en vivo el Super Bowl 2021 desde México

¡No te lo pierdas! Bolavip y TV Azteca te traerán la transmisión en vivo y en directo del encuentro por el Super Bowl 2021 programado para el domingo 7 de febrero. ¿Vives en México y no sabes cómo ni dónde ver la transmisión de este evento deportivo? Pues desde ya te advertimos que aquí podrás disfrutar del minuto a minuto más completo y todas las incidencias.

