Ricardo Gareca, entrenador argentino a servicio de la selección de Perú, en el marco del anuncio oficial de la convocatoria equipo Inca para la triple fecha de Eliminatoria, el director técnico sacó un espacio para dar su punto de vista sobre la ida del astro, Lionel Messi, a PSG.

El timonel del seleccionado de la Banda Cruzada, quien asistió al pasado Mundial de Rusia 2018, mostró su disgusto por lo sucedido entre Barcelona y Messi Cuccittini, un matrimonio que parecía inseparable, pero que llegó hasta el pasado 30 de junio de 2021.

"A mí no me gustó particularmente, pero respeto a Messi. Me gusta como jugador. Creo que es el mejor del mundo. No me gustó que el Barcelona dejara ir a Messi ni tampoco que Messi se fuese del Barcelona", y es que luego del fin del contrato, todo fue una novela entre ambas partes.

Y al ser una comunión que siempre dio réditos (Barca-Messi), el argentino quien supo jugar en varios de los equipos más representativos del continente sudamericano, señaló: "es lo que me tocó vivir. Siempre vi a Messi en el Barcelona y me hubiese gustado que termine ahí su carrera, pero son decisiones muy personales".

No cabe duda que el cuadro parisino, que fichó al argentino y que ahora tiene una constelación de grandes jugadores, rompió el mercado con un objetivo claro: ganar la Champions League, una competición que se volvió una obsesión para hinchas y principalmente dirigentes del club. No obstante, Gareca sentenció, "no sé si el rival del Barcelona es el PSG".

Respecto al equipo que citó para las tres fechas de Eliminatorias que se vienen el 2, 5 y 9 de septiembre, el estratega, como novedad citó a dos jugadores importantes y de experiencia en el frente de ataque, como lo son Paolo Guerrero y Raúl Ruidiaz, hombres que no estuvieron en la reciente Copa América, en la que Perú ocupó el cuarto lugar de la competición.