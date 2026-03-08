La reacción nunca antes vista de la voz del estadio del Bayern tras el gol de Luis Díaz al Monchengladbach

Los hinchas del Bayern Múnich están enloquecidos por el nivel superlativo de Luis Díaz y tal es el contagio de alegría y buen fútbol que está generando el jugador colombiano que la voz del estadio Allianz Arena no se contuvo y tuvo una reacción nunca antes vista.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Bayern Múnich saltó a la cancha a enfrentar al Borussia Monchengladbach sin Harry Kane porque el delantero tuvo descanso por un golpe en la pantorrilla. Sin embargo, esto no fue problema porque volvieron a golear, y ‘Lucho’ Díaz se encargó de abrir el marcador.

En una nueva muestra que Luis Díaz no necesitó de un periodo de adptación para entenderse a la perfección con sus compañeros, el extremo recibió un pase aéreo de Leon Goretzka y sin dejar caer el balón diparó con el empeine. ¡Golazo del Bayern Múnich!

La voz del estadio del Bayern hizo algo por Luis Díaz nunca antes visto

El gol de Luis Díaz ante Borussia Monchengladbach. (Foto: Getty Images)

“Una primera parte tremenda. Tremendo lo que hizo ‘Lucho’ Díaz, creo que el jugador más determinante junto con Goretzka de esta primera parte. Tanto es así que durante el gol, que lo relata siempre Stephan Lehmann la voz del estadio, se empezó a reír porque no podía creer lo que habían hecho Goretzka y ‘Lucho’ Díaz”, reveló el periodista Ezequiel Daray, de ESPN, en el entretiempo del partido entre Bayern Múnich y Borussia Monchengladbach por la fecha 25 de la Bundesliga.

Publicidad

Publicidad

ver también Técnico del Monchengladbach reconoce en lo que termina un gol y una asistencia de Luis Díaz: “Duele”

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de la victoria 4-1 ante Borussia Monchengladbach con gol y asistencia de Luis Díaz, Bayern Munich vuelve a jugar cuando enfrenten a Atalanta el martes 10 de marzo a las 3:00 P.M. (hora colombiana) por el partido de ida de una de las llaves de los octavos de final la Champions League 2025-26.

Encuesta¿Quién le dio la asistencia a Luis Díaz para el gol ante Borussia Monchengladbach? ¿Quién le dio la asistencia a Luis Díaz para el gol ante Borussia Monchengladbach? Ya votaron 0 personas

En síntesis

Stephan Lehmann , voz del estadio, reaccionó con risas de incredulidad ante el gol de Luis Díaz .

, voz del estadio, reaccionó con risas de incredulidad ante el gol de . El narrador rompió el protocolo habitual debido a la jugada previa de Leon Goretzka y Díaz.

y Díaz. El Bayern Múnich venció 4-1 al Monchengladbach sin la presencia del delantero Harry Kane.

Publicidad