¡Última hora! Atlético Nacional define quien será su DT para esta temporada

Diego Arias y Atlético Nacional se llevaron un durísimo golpe en la Copa Sudamericana, tras caer ante Millonarios. Esto aumentó todos los rumores sobre una salida del entrenador, y ahora tras varias horas después de esa derrota y un nuevo partido el club tomó una decisión.

Todo parece indicar que la directiva de Atlético Nacional confía plenamente en Diego Arias y le darán la confianza por lo que va de temporada. El DT era el que pensaba dar un paso al costado, pero la directiva finalmente lo mantiene en el cargo.

Ese mensaje se lo dieron a poco de jugar contra Águilas en el campeonato y tras la victoria se lo han confirmado. Ahora el entrenador y el equipo solo tendrán competencia a nivel local, puesto que, tras caer ante Millonarios no volverá a jugar torneo internacional en 2026.

La misión para Arias será levantar al ‘Verdolaga’ y apuntar a volver a lo más alto del fútbol colombiano para “amarrar” el cupo a Copa Libertadores de 2027. Este apenas es el primer proceso de Diego al frente del club, tras la mala temporada en 2025 de Javier Gandolfi.

Con esto, Atlético Nacional detiene todas las búsquedas de un posible nuevo entrenador, aunque el desfile de nombres no se detenga. El club debe buscar una mejor imagen en los siguientes encuentros en el torneo colombiano, donde justamente en el siguiente encuentro enfrenta a Junior.

Los números de Diego Arias como DT de Atlético Nacional

Al frente de Atlético Nacional, Diego Arias lleva un total de 30 encuentros entre todas las competencias, desde que asumió en 2025. Ganó 18 encuentros, empató 6 y acabó perdiendo otros 6. Tiene contrato por todo este 2026 con Nacional y es su primera experiencia como DT.

