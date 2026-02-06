Brasil es la nueva Premier League: gastó más de 200 millones de dólares en este mercado de pases

Que en Flamengo hablasen horas atrás de la posibilidad de comprar a Vinicius en el mediano plazo está lejos de ser populista. Algo ha cambiado en Brasil desde hace años y no solo las hasta 7 Copa Libertadores seguidas ganadas por sus clubes lo explican. Hablamos de la nueva Premier League y con gastó de más de 200 millones de dólares en este mercado de pases. Lucas Paquetá, la guinda del pastel.

Los informes de FIFA no engañan. Brasil fue la liga con más pases de jugadores en enero. En comparación con Europa debe marcarse que el viejo continente vive su mercado de invierno, pero es que solo Inglaterra o Italia gastaron más que los 200 millones de dólares que en el Brasileirao se dejaron en caras nuevas. Alemania, Francia o España empiezan a no poder competir con el torneo en cuanto a inversión se refiere.

Solo en los 31 días de enero Brasil fichó a 456 jugadores. Si bien todavía la Premier League con un gasto de 360 millones en el inicio de año les dobla, torneos como LaLiga, Bundesliga o Ligue One ni siquiera igualan los registros de la Premier. En el fútbol de la Verdeamarelha el numero de transferencias crece, así como la capacidad de seducir figuras que prefieren emigrar al nuevo mundo que quedarse en el viejo continente.

Por que el tema no es solo cantidad sino calidad. Tras Brasil, España, Argentina, Inglaterra y Portugal fueron los países que más jugadores movieron, pero en ningún caso con la capacidad que se ha hecho en el Brasileirao. Hablamos de un torneo de élite y donde jugadores como Paquetá, Vitor Roque, Yuri Alberto, Kaio Jorge, Danilo, Samu Lino, Saúl, Memphis Depay, Gerson, Pedro, Jorge Carrascal, Agustín Rossi, Neymar, Erick Pulgar, Santiago Ramos Mingo, Rodrigo Garro, Renan Lodi, Andreas Pereira o Giorgian de Arrascaeta ya son pan de cada día.

Paquetá, el mejor ejemplo del poderío económico de Brasil: GETTY

Desde 2022 que gran parte de los clubes se transformaron en sociedades anónimas. Un arma de doble filo que de momento trae estrellas, copas, ojos de todo el mundo y hasta la posibilidad de competir con algunos de los mejores torneos de Europa. Brasil es la nueva Premier League, los datos lo confirman y en un fútbol del viejo continente cada vez más frágil lejos de las islas, los cracks miran con menos recelo emigrar al Brasileirao o quedarse en él.

Datos claves

El Brasileirao invirtió más de 200 millones de dólares en fichajes durante el reciente mercado.

invirtió más de en fichajes durante el reciente mercado. Brasil registró la contratación de 456 jugadores en los 31 días del mes de enero.

registró la contratación de en los 31 días del mes de enero. El club Flamengo analiza la posibilidad de repatriar a Vinicius Jr. en el mediano plazo.

