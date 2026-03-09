¿Se le acabó la temporada? El tiempo de baja de Arroyo Vernaza tras su escalofriante lesión

Jean Pierre Arroyo Vernaza protagonizó una lamentable jugada y lesión en el fútbol ecuatoriano. El delantero de Independiente del Valle sufrió una luxación y aunque se esperaba que sea algo más grave esto no será así. No obstante, la temporada 2026 parece terminada para él.

Arroyo Vernaza estaría fuera de las canchas por los próximos 6 a 9 meses, por lo cual, el jugador de IDV ya tiene muy difícil jugar en esta temporada. No obstante, termina siendo mucho mejor a lo esperado y el jugador no tendría afectado su tibia como se esperó en un inicio.

Ya Vernaza fue operado con éxito y arrancó su proceso de recuperación. El jugador tendrá que trabajar a nivel físico y psicológico en los siguientes meses para regresar a jugar. El extremo es una de las principales “joyas” de Independiente del Valle.

En las próximas horas se espera una sanción para Brian Negro, que fue quien lo lesionó en una jugada demasiado fuerte. Por lo cual, el futbolista sería castigo con 5 fechas sin jugar. El reglamento no permitiría más fechas de castigo para el jugador argentino.

Desde Independiente del Valle también mantienen total reserva con lo que pase con su jugador y le están dando todo el apoyo necesario. El futbolista ecuatoriano también se perfilaba para una posible venta en las próximas temporadas.

¿Cuándo volvería a jugar Arroyo Vernaza?

De acuerdo a varios expertos, Arroyo Vernaza volvería a las canchas el próximo año. Solo en caso de mejorar su lesión de manera sorpresiva volvería a jugar en los meses de noviembre y diciembre aunque se ve poco probable que esto termine pasando.

