A pesar de que ganó 8-0 y clasificó a la final del Carioca, Flamengo echó a su entrenador Filipe Luis

Filipe Luis no es más el entrenador del Flamengo. Se va después de una victoria por 8-0 en las semifinales del Carioca ante Madureira. El ex Atlético de Madrid o Chelsea, despedido de manera fulminante tras una derrota en la Recopa ante Lanús y solo unos meses después de conquistar América en la Copa Libertadores. ¿Quién asume?

“El Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes (3), Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional. Ivan Palanco (segundo entrenador) y Diogo Linhares (preparador físico) también dejarán el club. Flamengo agradece al exjugador y entrenador Filipe Luís por todo lo logrado y compartido durante esta trayectoria. El club le desea éxito y mucha suerte en su carrera profesional”, comunicado del Flamengo tras llegar a la final.

Se dice que todo pasó en los vestuarios y tras la rueda de prensa. Medios como O Globo señalan que el director deportivo del club, José Boto, fue quien comunicó la decisión a un Filipe Luis que incluso minutos antes analizaba la final contra Fluminense de los próximos días. Huracán total en el campeón de América y a solo semanas que arranque la fase de grupos de la Libertadores.

De momento y a gran escala no se habla de reemplazos, pero quien venga tiene tarea por delante. En solo un par de años, Filipe Luis ganó un total de 5 títulos con Flamengo y donde destaca esa victoria ante Palmeiras en la final de la pasada Libertadores por Lima. Se viene un nuevo proyecto para el club más rico y gastador de nuestro lado del mundo, con una plantilla cuya valoración de mercado supera los 223 millones de euros. No muchas en Europa cuentan con tanta calidad y nombres de peso.

Meses después de ganar la Libertadores, Flamengo se desprende de Filipe Luis: GETTY

Fueron meses de éxito para Filipe Luis y semanas convulsas. Hubo reproches por el momento de un equipo donde el joven entrenador ganó 62 partidos, empató 23 y solo perdió 14 desde el 2024. Fueron 99 encuentros donde Flamengo ganó la Libertadores, el Carioca del 2025, Copa de Brasil, Supercopa y Brasileirao. También, aunque de menor escala, los Derbi de las Américas y la Copa Challenger de la FIFA durante la Copa Intercontinental. El Mengao cambiará de entrenador tras ganar 0-8.

Publicidad

Publicidad

Filipe Luis reconoció la presión del Flamengo

Fichajes de 45 millones, más de 50 millones de hinchas y los éxitos del último tiempo, parte de un coctel molotov que había generado un ambiente de presión en los últimos días: “Dejé mi alma aquí. Cuando la afición exige resultados, tiene razón. Los resultados no llegan y no se sienten representados por el equipo que juega. Soy responsable de eso, lo sé. Lo que hice fue trabajar más duro, evolucionar para poder devolver ese cariño durante todos estos años, que fueron los más felices de mi vida”.

“Podría decir que duele, pero no es así. Entiendo perfectamente a la afición. ¿Qué puedo hacer aún mejor para que vuelvan a nuestro equipo? Lo que me alegró fue que protestaran, pero nos apoyaron mucho durante los 90 minutos, y eso se reflejó en los jugadores. Cuando termina el partido, todo vale”, reflexiones de un Filipe Luis que tras el 0-8 ante Madureira, se fue de la rueda de prensa del choque como DT del Flamengo y antes de dejar el estadio como ex entrenador del Mengao. Se vienen horas claves para encontrar un reemplazo.

Datos claves

Filipe Luís fue destituido como entrenador del Flamengo tras dirigir 99 partidos y ganar 5 títulos .

fue destituido como entrenador del Flamengo tras dirigir y ganar . El técnico se marcha con un registro de 62 victorias , 23 empates y 14 derrotas desde 2024.

, y desde 2024. La directiva comunicó el despido tras vencer 8-0 al Madureira en las semifinales del Carioca.

Publicidad

Publicidad

ver también El mejor futbolista del mundo según Filipe Luís: “Era de Flamengo”