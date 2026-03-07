La decisión de Qatar a horas de que se defina dónde se juega la Finalissima entre Argentina y España

El tan esperado duelo entre la Selección Argentina, bicampeona de América, y España, campeona de Europa, atraviesa horas decisivas. La Finalissima 2026, pautada originalmente para el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, se vio envuelta en una profunda incertidumbre durante las últimos semas debido a la escalada bélica en Medio Oriente. Sin embargo, un giro radical en las últimas horas vuelve a posicionar a Qatar como la sede principal y firme para el choque de campeones.

Las últimas semanas en Doha estuvieron marcadas por la preocupación tras los ataques cruzados en la región que incluyeron el lanzamiento de misiles por parte de Irán y las respuestas de Estados Unidos e Israel. Este escenario de emergencia obligó al cierre del espacio aéreo qatarí y encendió las alarmas en la UEFA y la CONMEBOL sobre la viabilidad de disputar el evento allí.

Incluso, desde España, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el cuerpo técnico elevaron pedidos formales para trasladar el partido a sedes como Londres (Wembley) o Estados Unidos, priorizando la integridad y seguridad de los planteles.

No obstante, el panorama comenzó a despejarse favorablemente. El Gobierno de Irán anunció la suspensión de los bombardeos contra los países vecinos (reservándose el derecho a responder solo si son atacados desde ellos). Esta virtual tregua trajo un alivio inmediato que se tradujo en la reapertura progresiva del espacio aéreo en Qatar.

De hecho, en la madrugada ya salieron los primeros vuelos rumbo a Madrid, permitiendo el regreso de familiares de futbolistas y ciudadanos españoles que se encontraban varados en el país árabe, en un operativo que contó con el rol fundamental de la embajada española.

El Estadio Lusail, sede de la final del Mundial 2022, quiere recibir otro evento de primer nivel (Getty)

La contundente decisión de Qatar

Para disipar cualquier duda sobre la capacidad organizativa y de seguridad actual, las autoridades qataríes tomaron una decisión clave que cambia todo el panorama: el fútbol local se reanudará a partir de este mismo jueves.

La Asociación de Fútbol de Qatar (QFA), que había suspendido sus competiciones tras el estallido del conflicto, determinó que existen las garantías suficientes para volver a la actividad. Esta vuelta a la normalidad operativa es un mensaje directo hacia las oficinas de la UEFA y la CONMEBOL: Doha está lista y no piensa ceder la Finalissima.

Desde el Viejo Continente, la UEFA ya emitió mensajes de cautela aclarando que “no se está considerando ninguna ciudad alternativa a Doha” y reconociendo el enorme esfuerzo de los organizadores locales. Todo indica que en las próximas reuniones se terminará de ratificar al Estadio Lusail, cuyas 89.000 localidades ya están agotadas.

A solo 20 días de que ruede el balón, la Finalissima parece haber superado su obstáculo más crítico. Salvo un nuevo imprevisto geopolítico, la capital qatarí se prepara para volver a ser el epicentro del fútbol mundial.

Día y hora de la Finalissima entre Argentina y España

El encuentro está pautado para el próximo viernes 27 de marzo de 2026 a las 21, hora local de Doha, Qatar. Es decir, a las 15 de Argentina y las 19 de España.

El Qatar Football Festival y los otros amistosos en Doha

El encuentro que pondrá cara a cara al campeón de la Copa América ante el ganador de la Eurocopa forma parte del denominado “Qatar Football Festival”, que también incluye otros cinco amistosos:

Fecha Partido Estadio Jueves 26 de marzo Egipto vs. Arabia Saudita Estadio Ahmad bin Ali Jueves 26 de marzo Qatar vs. Serbia Estadio Jassim bin Hamad Viernes 27 de marzo Argentina vs. España (Finalissima) Estadio Lusail Lunes 30 de marzo Egipto vs. España Estadio Lusail Lunes 30 de marzo Arabia Saudita vs. Serbia Estadio Jassim bin Hamad Martes 31 de marzo Qatar vs. Argentina Estadio Lusail

El cronograma completo del “Qatar Football Festival 2026”.

