Messi tendrá una estatua en el estadio de Barcelona

El fallido regreso de Lionel Messi a Barcelona en el año 2023 sigue dejando nuevas declaración. Tras las explosivas declaraciones de Xavi Hernández y donde éste acusó a Joan Laporta de bajar su fichaje, el candidato a presidente de Barcelona prendió el ventilador para afirmar el verdadero motivo por el cual el argentino no se encuentra en este momento por la capital de Cataluña. Todo esto en medio de campañas presidenciales en el club y donde se confirma que La Pulga tendrá una estatua cuando el Camp Nou termine sus horas

“El tema de Messi es que queremos hacerle una estatua y un partido de homenaje cuando el campo esté acabado…Xavi dice en la entrevista los motivos por los que lo eché. Se relajó y no podía compaginar su vida profesional con la personal. Dijo que el Barça no sería competitivo con el Madrid. Pidió cambiar a jugadores y le dije que no podía continuar. Jugadores importantes que él no veía…Con Messi fue así: cuando no se le pudo renovar, por tema económico, el 2023 me dijo que Messi quería volver y le envié el contrato a Jorge Messi, que después vino a mi casa y me dijo que aquí tendría demasiada presión”, respuesta de Laporta en el cara a cara con Víctor Font, oposición en las elecciones, realizado por Mundo Deportivo.

Todo llegó después de que Xavi abriese una Caja de Pandora en La Vanguardia. El ex entrenador de Barcelona habló ahí de su salida del club tras haber ganado dos títulos oficiales. Dejó en claro que para el verano del año 2023 tenía todo apalabrado para recibir a Messi de vuelta desde Paris Saint Germain. La decisión no pasó por las cuentas del club en LaLiga, sino únicamente por las valoraciones personales de Joan Laporta y el miedo a una guerra política con Leo en el club de su vida.

“Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, contaba Xavi Hernández alrededor de una negociación que nunca llegó a buen puerto. Ahí apareció finalmente la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica y el final de la película lo conocemos todos.

Xavi estuvo lejos de no culpar Laporta de lo ocurrido. Quiso quitarle peso a las decisiones personales de Messi y su familia. Señala que únicamente el argentino no volvió a casa por medidas tomadas desde el despacho del Camp Nou: “Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”.

¿Cuándo terminan las obras del Camp Nou?

Finales del año 2027 es el objetivo de la directiva. En caso de poder cumplir con los tiempos se espera que para inicios del año 2028 quién mande en Barcelona tenga la obligación de realizar una estatua que se entienda como el mínimo homenaje a la figura de su mejor futbolista. Es algo que también otros candidatos como Víctor Font durante este período presidencial del club han pedido a gritos.

Mitos como Kubala o Johan Cruyff Tendrán este reconocimiento cuando terminen las horas del Camp Nou. Se espera que Messi siga el mismo camino sin importar quién sea el elegido en unas elecciones que culminarán el día 15 de marzo. La figura del argentino sigue siendo más que importante para la vida tanto social como deportiva de una entidad dónde se siguen conociendo verdades alrededor de su no retorno desde Paris Saint Germain en el año 2023. Veremos si La Pulga o su entorno dan respuestas oficiales.

