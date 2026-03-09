Es tendencia:
Bombazo: Sebastián Beccacece confirma que estos 20 jugadores ya están convocados para el Mundial 2026

Sebastián Beccacece revela que ya hay 20 jugadores convocados por Ecuador para el Mundial 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los 20 jugadores de Ecuador convocados al Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVLos 20 jugadores de Ecuador convocados al Mundial 2026

A falta de 94 días para el Mundial 2026, Sebastián Beccacece sorprendió a todos los aficionados de la Selección de Ecuador y reveló que ya hay 20 jugadores fijos en la convocatoria para el Mundial. El entrenador solo duda de 6 nombres y en estos meses los observará.

Además, Beccacece también viajará a Argentina en las próximas horas, para ver de cerca a Jordy Caicedo. El delantero de Huracán, es uno de los grandes candidatos a ser convocados en ‘La Tri’ para los próximos partidos amistosos a finales de mes.

Los 20 jugadores que ya tendría convocados Ecuador para el Mundial 2026

En rueda de prensa, Sebastián Beccacece afirmó: “Quedan 6 lugares para la nómina oficial para la Copa del Mundo. 20 ya están confirmados“, por lo cual, de acuerdo a la listas de Beccacece y su forma de trabajar estos serían los 20 convocados:

  • Hernán Galíndez
  • Gonzalo Valle
  • Moisés Ramírez
  • Piero Hincapié
  • William Pacho
  • Ángelo Preciado
  • Joel Ordóñez
  • Pervis Estupiñán
  • Alan Franco
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Vite
  • Nilson Angulo
  • John Yeboah
  • Gonzalo Plata
  • Kendry Páez
  • Alan Minda
  • Denil Castillo
  • Enner Valencia
  • Leonardo Campana
  • Kevin Rodríguez

De los 6 lugares que le quedarían a la Selección de Ecuador para el Mundial 2026, Beccacece podría buscar a un nuevo delantero, donde suenan varios nombres, otro volante, y también defensas para los laterales, donde llegaría muy justo. Los partidos amistosos serán claves.

¿Cuándo juega Ecuador los partidos amistosos?

La Selección de Ecuador jugará dos amistosos en el mes de marzo, contra Marruecos el 27 de marzo, y contra Países Bajos el 31 de marzo de 2026. Serán los últimos encuentros de “gran exigencia” a poco de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos-México y Canadá.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de Ecuador para el Mundial 2026:

  • Costa de Marfil vs Ecuador (14/06)
  • Curazao vs Ecuador (20/6)
  • Ecuador vs Alemania (25/6)

En síntesis:

  • Sebastián Beccacece confirmó que tiene 20 jugadores fijos en la lista para el Mundial y solo restan definir 6 cupos.
  • La Selección de Ecuador enfrentará a Marruecos y Países Bajos en los amistosos de la fecha FIFA de marzo.
  • El calendario mundialista de “La Tri” incluye duelos contra Costa de Marfil (14/06), Curazao (20/06) y Alemania (25/06).
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
