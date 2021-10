Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition mejorará la iluminación, las texturas, y los controles de los juegos originales.

Desde el primer momento, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition fue un lanzamiento que sufrió montones de filtraciones. Este paquete con GTA 3, GTA: Vice City, y GTA: San Andreas remasterizados ahora tiene requisitos en PC, los cuales se filtraron junto a más detalles.

Se compartió en GTA Forums la descripción oficial del lanzamiento, que ya fue removida por Rockstar. Aún así, deja entrever que tendrá "mejoras en su iluminación y entorno, texturas en alta resolución, y mayor distancia de dibujado".

Más allá de lo visual, al parecer tendrá controles similares a GTA V al apuntar y moverse. Mencionan que se sentirán como juegos de próxima generación, con un "nuevo nivel de detalle". Además se habrían filtrado sus requerimientos mínimos y recomendados en PC:

Requisitos mínimos de GTA Trilogy en PC

• SO: Windows 10

• CPU: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

• GPU: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

• RAM: 8 GB

• HDD: 45 GB

Requisitos recomendados de GTA Trilogy en PC

• SO: Windows 10

• CPU: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

• GPU: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

• RAM: 16 GB

• HDD: 45 GB

¿Cuándo sale Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition y en qué plataformas?

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sale "pronto" este año para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, y PC. También estará disponible para celulares durante la primera mitad del 2022.