En pleno PSG vs. Chelsea revelaron el futuro de Moisés Caicedo y todo Ecuador está pendiente

Moisés Caicedo fue noticia nuevamente en plena transmisión del partido entre el Chelsea y el PSG. El volante ecuatoriano estaba en rumores de cambios de equipos, entre ellos justamente al gigante de Francia.

Medios europeos informaron que Moisés Caicedo tiene encaminada su renovación con el Chelsea, con el gigante de Inglaterra aceptando su pedido de aumento salarial.

La semana pasada periodistas partidarios del Chelsea dieron a conocer que el Real Madrid y PSG estaban pendientes conscientes de que la oferta debe ser más de 100 millones de euros.

Moisés Caicedo estaba abierto a quedarse en el Chelsea si es que le cumplían con un salario acorde a las expectativas salariales. El nuevo salario de Moisés Caicedo será de cerca de 12 millones de euros al año.

Su contrato está vigente hasta el 2031 y si todo va en marcha de renovación, será hasta el 2036. Es decir, Moisés Caicedo podría dejar el club ‘blue’ a sus 33 años de edad.

¿Cuánto es el sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea?

Actualmente, más bonos, Moisés Caicedo gana un salario de 9 millones por temporada en Chelsea. El ecuatoriano tiene contrato hasta 2031 y buscaría una renovación en las próximas semanas, lo que implicaría un aumento aún más grande en su salario.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

Moisés Caicedo se metió en planes de equipos como PSG y Real Madrid, dos clubes que podrían darle al ecuatoriano otro gran salto en su carrera y hacerlo aún mejor pagado.

