Botafogo vs. Barcelona SC: El millonario precio de José Contreras tras brillar en Copa Libertadores

José Contreras fue clave para la clasificación de Barcelona a la fase de grupos de la Copa Libertadores y fue aplaudido por todo el continente. Seguramente más de un equipo lo habrá visto con miras a una posible transferencia ¿en cuánto está valorado?

Según TransferMrkt, José Contreras tiene un valor cercano a los 800 mil dólares, sin embargo Barcelona no aceptaría menos de 1 millón de dólares por el arquero venezolano.

El ‘Chamo’ llegó a Barcelona el año pasado pensado para ser suplente de De Arruabarrena, pero tras una lesión del uruguayo y destacadas actuaciones del arquero, no soltó la titularidad.

De cara a este año lo mantuvieron al también portero de la Selección de Venezuela, con quién tienen contrato por dos temporadas más. Este año ha sido titular en todos los partidos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

José Contreras – Barcelona, arquero de la Selección Venezuela.

¿Dónde ver a Barcelona en la Copa Libertadores?

Barcelona jugará la Copa Libertadores y sus partidos los puedes seguir por ESPN a través de Disney+.

