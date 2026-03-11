Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

Botafogo vs. Barcelona SC: El millonario precio de José Contreras tras brillar en Copa Libertadores

Barcelona SC avanzó a la fase de grupos de la Copa Libertadores con un José Contreras destacado y ahora el arquero tiene nuevo precio.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Botafogo vs. Barcelona SC: El millonario precio de José Contreras tras brillar en Copa Libertadores Foto: Getty
Botafogo vs. Barcelona SC: El millonario precio de José Contreras tras brillar en Copa Libertadores Foto: Getty

José Contreras fue clave para la clasificación de Barcelona a la fase de grupos de la Copa Libertadores y fue aplaudido por todo el continente. Seguramente más de un equipo lo habrá visto con miras a una posible transferencia ¿en cuánto está valorado?

Según TransferMrkt, José Contreras tiene un valor cercano a los 800 mil dólares, sin embargo Barcelona no aceptaría menos de 1 millón de dólares por el arquero venezolano.

El ‘Chamo’ llegó a Barcelona el año pasado pensado para ser suplente de De Arruabarrena, pero tras una lesión del uruguayo y destacadas actuaciones del arquero, no soltó la titularidad.

De cara a este año lo mantuvieron al también portero de la Selección de Venezuela, con quién tienen contrato por dos temporadas más. Este año ha sido titular en todos los partidos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

José Contreras – Barcelona, arquero de la Selección Venezuela.
Publicidad
Barcelona se metió en grupos de Copa Libertadores y estos serían sus posibles rivales

ver también

Barcelona se metió en grupos de Copa Libertadores y estos serían sus posibles rivales

Encuesta

¿Venderías a José Contreras?

Ya votaron 0 personas

¿Dónde ver a Barcelona en la Copa Libertadores?

Barcelona jugará la Copa Libertadores y sus partidos los puedes seguir por ESPN a través de Disney+.

En resumen

  • José Contreras tiene un valor de mercado cercano a los 800 mil dólares según Transfermarkt.
  • Barcelona solicita un monto mínimo de 1 millón de dólares para traspasar al arquero venezolano.
  • El portero mantiene un contrato vigente con el club guayaquileño por dos temporadas más.
Publicidad
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Liga de Quito sufre pero gana en Machala en debut de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito sufre pero gana en Machala en debut de LigaPro

Pep Guardiola pidió a una figura de Colombia para el Manchester City
Fútbol de Colombia

Pep Guardiola pidió a una figura de Colombia para el Manchester City

Farías metió cambios y este será el once de Barcelona para debut en LigaPro
Fútbol de Ecuador

Farías metió cambios y este será el once de Barcelona para debut en LigaPro

VIDEO | Kendry Páez sufrió durísima caída y enciende alarmas en River y en Ecuador
Fútbol de Ecuador

VIDEO | Kendry Páez sufrió durísima caída y enciende alarmas en River y en Ecuador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo