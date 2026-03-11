Eduardo ‘Chacho’ Coudet debutará como DT de River Plate ante Huracán este jueves, 12 de marzo de 2026. El entrenador argentino lleva ya varias sesiones al frente del equipo ‘Millonario’ y ahora tomó su primera y contundente decisión con Kendry Páez.

River confirmó en sus redes sociales, la lista de jugadores convocados para jugar ante Huracán. Donde destaca que el ‘Chacho’ volvió a darle confianza a Kendry Páez. El jugador ecuatoriano está entre los citados para jugar ante el ‘Globo’ aunque aún no se determina si será como titular o suplente.

Kendry venía sumando minutos con Gallardo, pero cuando él se fue, en el partido ante Independiente Rivadavia, aunque estuvo convocado, no jugó un solo minuto. Por lo cual, podría ser ahora una nueva oportunidad para volver a sumar minutos en cancha.

En las últimas sesiones se ha visto a Kendry Páez entrenar con normalidad, puesto que, el ecuatoriano aún sentía dolores en el brazo, tras su lesión ante Vélez. Parece que aquel inconveniente no será un problema para el ecuatoriano en estos meses.

La lista de convocados de River Plate con Kendry Páez. (Foto: @RiverPlate)

El partido ante Huracán también tiene otra importancia para Kendry Páez y los otros jugadores ecuatorianos como Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, puesto que, Sebastián Beccacece estará en cancha para ver a los futbolistas que puede convocar al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Los números de Kendry Páez en River Plate

ver también Fracturó a Arroyo Vernaza y esta es la sanción que LigaPro le puso a Brian Negro

Las lesiones y la irregularidad jugando en Francia pasaron factura al ecuatoriano, por lo cual, el tricolor apenas ha jugado en esta temporada un total de 3 partidos, en los que ha sumado 70′ minutos. El ecuatoriano no ha marcado goles ni ha dado asistencias.

¿A qué hora juega Huracán vs River Plate?

Huracán enfrentará a River Plate este jueves desde las 19H30 (EC). Los aficionados podrán seguir el encuentro por Disney+.

Encuesta¿Se ganará Kendry Páez la confianza de Coudet? ¿Se ganará Kendry Páez la confianza de Coudet? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: