Por 40 millones: Juventus quiere fichar a un titular de la Selección de Ecuador

Los jugadores ecuatorianos vienen animando el mercado de fichajes en Europa desde hace varias temporadas. Ahora la Juventus también está muy interesada en el fichaje de un jugador tricolor que no lo dejaría de costar más de 40 millones en una transferencia.

De acuerdo a la información de La Gazzetta dello Sport, Juventus está monitoreando el fichaje de Joel Ordóñez. El gigante italiano está muy interesado en hacer realidad este movimiento, aunque no la tendría fácil, por la competencia por el ecuatoriano.

Los equipos más interesados en Joel Ordóñez son clubes como Inter o Liverpool, además, en las últimas semanas también se sumó PSG como un interesado. De ahí que, el ex Independiente del Valle promete ser uno de los nombres que más mueva el mercado.

Además, a una posible compra de Juventus hay que sumar el posible Mundial que haga con la Selección de Ecuador. En caso de hacer una destacable Copa del Mundo con ‘La Tri’, el precio de Ordóñez puede aumentarse aún más y ser una venta más cara.

Joel Ordóñez ahora interesa a Juventus. (Imago)

En las próximas semanas se podrían dar más acercamientos para saber si Joel Ordóñez se muda a Italia o alguna otra Liga. Por otro lado, Brujas no pondría fácil la negociación como ya demostró con cada oferta que llegó por el jugador en el verano.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado un total de 34 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 4 goles, 1 en Champions League. Lleva en cancha más de 2.700 minutos. Actualmente, su valor de mercado es de 28 millones de euros.

Los equipos interesados en Joel Ordóñez

Son varios los clubes que van por Joel Ordóñez. Clubes como Inter, Liverpool, PSG y ahora Juventus podrían hacer una oferta en cualquier momento por el jugador ecuatoriano.

