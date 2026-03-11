Este miércoles 11 de marzo de 2026 se confirmó la sanción de LigaPro para Brian Negro, tras su durísima lesión contra Arroyo Vernaza. El jugador argentino pidió disculpas al instante de aquella falta y declaró que no fue con intención. Ahora se reveló cuántos partidos se pierde.

Brian Negro recibió una sanción de 5 partidos, y es que aunque toda la afición ecuatoriana pedía un castigo ejemplar para el defensor, el reglamento no permite poner más de 5 partidos para las tarjetas rojas en este tipo de situaciones. Por lo cual, el jugador no volverá a las canchas hasta abril.

Sin embargo, Arroyo Vernaza estará fuera de las canchas casi todo 2026 y en el mejor de los casos apenas volverá a jugar a finales de año. Aunque su lesión pudo ser más grave, el joven futbolista ya fue operado y comenzará su proceso de recuperación.

Desde Mushuc Runa no han revelado si el jugador recibirá una sanción interna, aunque se especula que en el club la ven como una entrada normal de partido y por eso no sancionarían al jugador. Negro llegó al ‘Ponchito’ en esta misma temporada.

La sanción a Brian Negro. (Captura de pantalla)

No se descarta que en los próximos congresos de LigaPro, así como las sanciones económicas, también se cambie este tipo de castigos para los jugadores. En solo este comienzo de torneo, ya hay dos fracturas de jugadores del fútbol ecuatoriano.

La estadísticas disciplinarias de Brian Negro

Desde 2017 que comenzó como profesional, Brian Negro registra 22 tarjetas amarillas y 3 tarjetas rojas. Siendo números alarmantes para un defensor que en toda su carrera lleva jugando apenas 102 partidos. Ecuador es su primera experiencia en primera.

El tiempo de baja Jean Pierre Arroyo Vernaza

Por otro lado, el jugador de Independiente del Valle ahora estará fuera de las canchas entre 6 y 9 meses. Sin embargo, en IDV no quieren apurarlo y esperan que el jugador apenas se termine recuperando para jugar al 100% en la temporada 2027.

