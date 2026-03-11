Es tendencia:
Alberto Gamero salió del Deportivo Cali y ya suena para regresar a la Liga BetPlay

Alberto Gamero fue despedido del Deportivo Cali pero rápidamente tiene más opciones de volver a dirigir en Colombia.

Por Gustavo Dávila

Alberto Gamero fue despedido del Deportivo Cali tras no poder revertir la situación deportiva. El entrenador con 13 derrotas, 9 empates y 8 victorias puso su renuncia pero rápidamente otros equipos de la Liga BetPlay lo tienen en carpeta.

Según el periodista Giovani Cárdenas, Deportivo Independiente Medellín lo tiene en planes por si sale Alejandro Restrepo. La decisión será tomada dependiendo del resultado de la llave vs. Juventud de Las Piedras de Uruguay.

El segundo equipo que se rumora que piensa en Gamero es Atlético Nacional de Medellín. El ‘Verdolaga’ está buscando un nuevo entrenador por decisión de los dueños y Gamero se perfila como candidato.

Rafael Dudamel fue el elegido por el Cali para reemplazarlo en pocos días, el DT tendrá que salvar al Cali de la parte baja de la tabla. Gamero podría esperar hasta junio para retomar su carrera.

Como entrenador, Alberto Gamero ha sido campeón con tres equipos distintos. Con Boyacá Chicó ganó la primera división, mismo logro que consiguió con Deportes Tolima y Millonarios, además de dos Copas Colombia.

Los fichajes del Deportivo Cali 2026

Pedro Gallese, Emanuel “Bebelo” Reynoso, Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Joan Gómez y Daniel Giraldo.

Alberto Gamero – Copa Libertadores.
Dueños de Atlético Nacional quieren otro entrenador y tienen sus primeros candidatos

En resumen

  • Alberto Gamero renunció al Deportivo Cali tras registrar 13 derrotas en su ciclo.
  • Rafael Dudamel fue el elegido por la directiva para reemplazar a Gamero en el banquillo.
  • Alberto Gamero es candidato para dirigir a Atlético Nacional o al Independiente Medellín.
Gustavo Dávila
