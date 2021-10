El momento ha llegado y como cada año, el Campeonato Mundial de League of Legends abrirá con la etapa del Play-In. Los campeones de las regiones emergentes y los clasificados más bajos de las principales regiones del mundo se enfrentarán por los últimos cuatro cupos disponibles de cara al Main Stage de Worlds 2021.

Formato y equipos del Play-In de Worlds 2021

En ésta ocasión, el Play-In contará con 10 equipos, divididos en dos grupos de cinco cada uno. La primera ronda verá a estos cinco equipos enfrentarse una única vez a cada oponente, y el equipo que finalice en el 5° lugar de cada grupo será eliminado de la competencia, mientras que el equipo que gane cada grupo avanzará directamente al Main Stage.

Por otra parte, 3° y 4° de un mismo grupo se enfrentarán en una serie al mejor de cinco juegos, donde el vencedor clasificará a la instancia decisiva, donde enfrentará a quien haya terminado 2° en el grupo opuesto; allí los ganadores de las series al mejor de cinco juegos completarán los últimos dos cupos para el Main Stage.

Los grupos se componen de la siguiente manera:

GRUPO A:

• Hanwha Life Esports (4° seed de Corea)

• LNG Esports (4° seed de China)

• INFINITY Esports (1° seed de Latinoamérica)

• PEACE (1° seed de Oceanía)

• RED Canids (1° seed de Brasil)

GRUPO B:

• Beyond Gaming (2° seed de Sudeste Asiático)

• Cloud9 (3° seed de Norteamérica)

• Galatasaray Esports (1° seed de Turquía)

• Unicorns of Love (1° seed de Rusia)

• DetonatioN FocusMe (1° seed de Japón)

Calendario Play-In Worlds 2021 - Primera Fase

DÍA 1 - Martes 5 de Octubre

• Hanwha Life Esports vs LNG Esports - 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO A

• INFINITY vs RED Canids - 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO A

• LNG Esports vs PEACE - 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO A

• Hanwha Life Esports vs INFINITY - 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO A

• Unicorns of Love vs DetonatioN FocusMe - 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO B

• Galatasaray Esports vs Beyond Gaming - 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO B

• DetonatioN FocusMe vs Cloud9 - 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO B

• Unicorns of Love vs Galatasaray Esports - 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO B

DÍA 2 - Miércoles 6 de Octubre

• PEACE vs Hanwha Life Esports - 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO A

• RED Canids vs LNG Esports - 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO A

• INFINITY vs PEACE - 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO A

• RED Canids vs Hanwha Life Esports - 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO A

• Beyond Gaming vs Cloud9 - 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO B

• Galatasaray Esports vs DetonatioN FocusMe - 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO B

• Beyond Gaming vs Unicorns of Love - 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO B

• Cloud9 vs Galatasaray Esports - 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO B

DÍA 3 - Jueves 6 de Octubre

• LNG Esports vs INFINITY - 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO A

• PEACE vs RED Canids - 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO A

• DetonatioN FocusMe vs Beyond Gaming - 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO B

• Cloud9 vs Unicorns of Love - 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO B

Cómo ver el Play-In de Worlds 2021 de League of Legends

Como es costumbre, podrás seguir toda la acción de Worlds 2021 desde la página oficial de LOL Esports, así como desde las transmisiones oficiales de LOL Esports y LOL Esports LA en YouTube y Twitch. También tendrás los canales de Twitch de TV Azteca y LVP ES como fuentes alternativas de la transmisión en español.