La goleada del Real Madrid anoche ante Shakhtar no se entiende sin su impresionante segundo tiempo. Tras unos primeros 45 minutos donde recordó a los peores tiempos que viviese en la capital española, Vinicíus explotó para dejar uno de los tantos de la jornada en la UEFA Champions League y poner a su equipo nuevamente en lo más alto del grupo. Una amenaza de Carlo Ancelotti, la explicación de ese giro de 180 grados.

Real Madrid llegaba a Ucrania sin margen de error. La histórica caída ante Sheriff en la capital dejaba a los hombres de Ancelotti obligados a sumar de a tres ante un equipo que ya le había vencido en sus dos últimos encuentros. Con un once que recordó a viejas épocas, los Merengues explotaron en goles gracias a un Vinicius que estuvo cerca de dejar el terreno de juego antes de dejar su huella.

“Te voy a quitar”

Ancelotti estaba desesperado con el brasileño, a quien pedía mayor movilidad y capacidad de decisión en los varios mano a mano que tuvo en la primera parte. Lejos de mostrar ese tono paterno que tiene con sus dirigidos, el italiano amenazó con sacar del terreno de juego a quien minutos más tarde dejó muestras de su talento con una bicicleta que apunta a gol de la fecha.

"Yo siempre lidie muy bien con la presión, me gusta jugar con el mejor equipo del mundo. La confianza que todos me dan me ayuda. Yo siempre hago esta jugada en los entrenamientos y siempre sale, en los partidos a veces me cuesta un poco, pero muy contento de que me haya salido y de marcar gol", declaraba en rueda de prensa el extremo.

Con 7 goles en lo que vamos de temporada, Vinicíus parece haber encontrado finalmente su sitio en un Real Madrid donde pese a la irregularidad del equipo en las últimas semanas, están más que contentos con la actitud de un futbolista fichado por 50 millones cuando apenas tenía 17 años. La amenaza de Ancelotti despertó a la bestia en Ucrania.