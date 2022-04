24 horas en el mundo Boca es una eternidad. Todo puede pasar en el Xeneize en cuestión de horas y este viernes 15 de abril no fue la excepción: Sebastián Battaglia contó por qué puso a Esteban Rolón de defensor central, habló de Toto Salvio tras su conflicto legal y piensa el 11 para enfrentar el próximo domingo a Lanús.

La lista de convocados de Boca para el partido ante Lanús

Luego del escándalo y la confirmación de Battaglia de su ausencia, Eduardo Salvio se suma a las bajas para el partido de Lanús de manera oficial al confirmarse los convocados de Boca.

Salvio, de todas formas, no es el único ausente de peso para Boca en lo que será el duelo ante el Granate, ya que se suma a la larga lista de lesionados que tiene el plantel xeneize. A lo que ya eran las bajas de Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano que ya eran anteriores, se suman Nicolás Figal, Agustín Rossi y Gabriel Aranda, todos jugadores que sufrieron lesiones en el transcurso de esta tediosa semana para el equipo de la Ribera.

Ruggeri y una particular frase sobre el caso Salvio: "Fama y plata...”

Eduardo "Toto" Salvio fue denunciado por su ex pareja tras un polémico episodio en Puerto Madero y Sebastián Battaglia decidió que el jugador no sea de la partida ante Lanús. Tras la elección del DT y la declaración del jugador ante el juez, Oscar Ruggeri emitió su opinión sobre el tema. “Fama y plata es un combo tremendo” fue la frase del Cabezón que quedó retumbando.

Primero, el campeón del mundo comenzó por la familia: “Abrir la puerta de tu casa y que vengan los chicos corriendo y te sientes a la mesa con tu mujer, con tu papá y tu mamá, no es lo es mismo que abrir la puerta de tu casa y estar solo. Es bravo”.

Luego, hizo un comentario respecto a la educación: "Yo tuve la suerte de que mi mamá y mi papá eran de clase normal, no me sobró nada pero no me faltó jamás de comer y me educaron con humildad, con respeto, me enseñaron a darle valor a las cosas y a disfrutar de esas cosas que costaban”.

La insólita chicana de una cuenta internacional a River con una foto de Benedetto

Para Boca, la victoria ante Always Ready del pasado martes por la Copa Libertadores ya quedó muy atrás. Es que el Mundo circundante al Xeneize las noticias desde aquel partido a este viernes fueron aledañas al caso de Eduardo Salvio y la denuncia de su ex pareja, además de las lesiones que preocupan al cuerpo técnico de Sebastián Battaglia de cara al armado del equipo.

Así y todo, ya transcurridos tres días de aquel encuentro, una imagen en particular empezó a volverse viral y regresó aquella victoria a los reflectores del Mundo Boca. Si tenemos que hablar de ese encuentro, Darío Benedetto es la clara referencia allí, ya que fue la gran figura del duelo al convertir los dos goles que le dieron los tres puntos al Xeneize en La Bombonera.

El Pipa facturó por duplicado en la noche del martes y llegó a los 50 goles con la camiseta de Boca, metiéndose así entre los 26 máximos goleadores de la historia del club de la Ribera y confirmando que está en un gran momento desde su vuelta al club en el último mercado de pases.

Esta acción en específico llegó incluso a medios internacionales como la reconocida cuenta 433, la cual cuenta con casi 50 millones de seguidores en Instagram. Escribiendo primero "Aerolíneas Pipa Benedetto", en inglés, luego la cuenta aprovechó la oleada de hinchas de Boca que entraron a la publicación para chicanear a River con el descenso a la B Nacional, poniendo como comentario en la foto "El que no saltaaa..", haciendo referencia a la canción de Boca dedicada a su eterno rival.

A Fabra le preguntaron cuándo va a jugar en Europa y respondió rapeando

Boca Juniors tuvo una semana más que compleja entre episodios dentro y fuera de la cancha. Un tímido empate ante Vélez en el José Amalfitani que lo alejó de la punta de su zona en la Copa de la Liga Profesional, las lesiones de Nicolás FIgal, Agustín Rossi y Gabriel Aranda que se sumaron a las demás que ya complicaban a Sebastián Battaglia en las decisiones tácticas, la victoria de local ante Always Ready de Bolivia por la Libertadores y el caso de Eduardo Salvio con la denuncia de su ex pareja Magalí Aravena por lesiones leves en la carátula de violencia de género por atropellarla con el auto.

Sí, todo esto pasó en los últimos siete días en Boca. Y en la previa de lo que será el partido ante Lanús de este domingo a las 19:00 en La Bombonera, llegó otra novedad desde uno de sus jugadores clave que alarmó durante instantes.

La cuestión pasó con Frank Fabra, quien actualmente es el tercer capitán del club de la Ribera y una pieza inamovible del Xeneize en la banda izquierda. Y esta tarde de viernes, al colombiano le hicieron una pregunta que puso en vilo a todo el Mundo Boca.

Mac Allister y un insólito pedido para su hijo: "Pegale una patada en la cabeza a Tevez"

Para el Colorado Mac Allister el fútbol es para los valientes. Para los que no temen ir a trabar con la cabeza. Para los que pueden superar cualquier dificultad técnica con sacrificio. Y más si a la hora de hablar del deporte que le cambió la vida le agregamos los colores Azul y Oro. Por eso, a Kevin le dio un consejo increíble: "Pegale una patada en la cabeza a Tevez".

En diálogo con Crack Deportivo, el Colo contó la experiencia en el Xeneize de Kevin, el único de sus hijos que se desempeña de defensor: "Sufrió mucho el paso por Boca, a la tercera semana le dije '¿Querés jugar en Boca?' y me dijo que si, entonces le dije 'Bueno mañana andá y pegale una patada en la cabeza a Tevez' y me quedó mirando como diciendo estás loco". Claro que su consejo fue figurativo, dando a entender que su hijo debía demostrar otro carácter.

Por otra parte, el ex defensor opinó sobre la indisciplina de Agustín Almendra: "El primer día de trabajo reunís a los jugadores y les hablas de las faltas que no se pueden cometer, una bajada de línea que tienen que aceptar todos, y cuando uno sale de esa línea la institución toma la decisión que tiene que tomar".

Sol Rinaldi, la nueva novia de Salvio, rompió el silencio y se defendió

Según reveló Eduardo Salvio en su declaración ante la Justicia, el conflicto con su exmujer, Magalí Aravena, comenzó cuando Sol Rinaldi publicó una historia en su cuenta de Instagram. La nueva novia del futbolista de Boca subió una foto del "Toto" en una parrilla y cuando su esposa la vio, estalló de furia.

"Inmediatamente me llama mi ex mujer. Me fui a hablar al baño. Me dijo: 'Hijo de puta, te voy a arruinar la carrera, te vas a ir a jugar a Nigeria, sacame a esa puta de mi casa'. Le pedí por favor que me dejara hacer mi vida", mencionó Salvio sobre el desencadenante del episodio que ahora lo tiene como acusado de atropellar a Aravena.

Sol Rinaldi pasó al frente de la escena cuando rompió el silencio en "LAM" (América TV). A través de un audio de Whatsapp, la joven señaló: "Están diciendo no sé qué de Estados Unidos, de la empresa... La verdad que están hablando cosas de mí que ni idea. Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie, soy hincha de Boca y me gusta comer. Y punto. Qué sé yo".

"No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. Que no soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol", sostuvo Rinaldi. De esta manera, confirmó su relación con el jugador de Boca pero prefirió no hablar sobre lo que se ve en el video y la denuncia que ahora tiene Salvio.

Battaglia explicó por qué probó con Rolón como defensor central

Durante la semana, un detalle sorprendió a todos en Boca. Sebastián Battaglia armó algunas prácticas de fútbol en las que probó a Esteban Rolón en la posición de zaguero central. El volante, de esta manera, jugó en la defensa y eso generó un gran debate entre los hinchas: ¿se lo verá ahí pronto?

La situación es clara y obliga al director técnico a tomar recaudos. Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo aún están sancionados por Conmebol y no pueden jugar en la Copa Libertadores. Y encima se lesionaron Carlos Zambrano y Nicolás Figal: el plantel se quedó prácticamente sin zagueros y el entrenador tiene que tener variantes.

"Hicimos una prueba con él de central por el inconveniente que tenemos. Lo pusimos para probarlo y ver cómo se adaptaba por si necesitemos ayuda en ese lugar. Después veremos si los partidos requieren esa situación", explicó Battaglia. Rolón, entonces, quedará como una alternativa para urgencias.

¿Su tridente ideal? Los once que probó Battaglia en Boca para el partido ante Lanús

El entrenador tiene en claro que varios factores lo afectan y por eso lo toma con naturalidad. "Siempre la idea es tener un equipo conformado y no tener muchas modificaciones. Pero hay muchos partidos, muy seguido. Y también tenemos jugadores suspendidos en la Copa, pero que pueden jugar en el torneo. Estamos en una situación bastante particular", señaló en conferencia de prensa.

"Queremos competir en los dos frentes y poner el mejor equipo disponible para cada partido pero la situación no deja de ser especial", aseguró Battaglia. En el entrenamiento de este viernes, el DT probó con un esquema 4-3-3 que todavía mantiene una duda: Óscar Romero como enlace y Exequiel Zeballos como segundo extremo.

El posible equipo para este dominngo es: Javier García; Luis Advincula, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero o Exequiel Zeballos; Darío Benedetto y Sebastián Villa. Viendo cómo funcionó todo contra Always Ready (el tridente fue Salvio-Benedetto-Villa), ahora el DT no descarta jugar igual pero con Villa. La alternativa es volver al 4-3-1-2 habitual y que el paraguayo sea el enganche.

Fin del misterio: Battaglia fue directo y confirmó lo que hará con Salvio

Tras la práctica de esta mañana, el entrenador del Xeneize se sentó en conferencia de prensa y el nombre del Toto no tardó en sonar. La primera pregunta era si el 10 iba a integrar la convocatoria para el compromiso del domingo y el DT respondió con contundencia.

"Hablamos con Toto y seguramente su cabeza no está para el fin de semana. Ya estuvimos al tanto de todo lo que fue el día de ayer. Pasa por una situación difícil y comprendemos lo que está viviendo", expresó el director técnico, descartándolo para el duelo ante el Granate.

Para cerrar, Battaglia no quiso dar más detalles del asunto: "Lo vimos hoy, nos planteó su situación y está con su cabeza resolviendo varios temas. La gente del club se está cargando de la situación y eso es todo lo que puedo decir".

Battaglia se queda sin opciones: la joyita que podría debutar en Boca antes de lo esperado

Todo indica que Gastón Ávila (zurdo a la derecha) se parará al lado de Marcos Rojo, con el riesgo a que una desgracia lo deje afuera del duelo ante Corinthians. Si el zaguero se lesiona, el club de la Ribera se quedará sin centrales para la Libertadores (todos lesionados + Rojo suspendido), por lo que podrían adelantar el debut de un nuevo juvenil.

En los próximos cotejos podría aparecer en Primera Alexis Ivan Alvariño, el joven de 21 años que ya fue al banco ante Always Ready. Una imponderable podría ponerlo en la máxima categoría ante Corinthians por Copa Libertadores, por lo que Battaglia podría elegir darle minutos en algún encuentro del torneo local para sacarle la famosa presión del debut.

Alvariño está en el club desde los 8 años, hizo gran parte de inferiores como volante central, pero en los últimos meses lo reconvirtieron en zaguero. Si bien se utilizará la palabra "debut" si le toca jugar, el pibe sumó 10 minutos en Primera en aquella oportunidad en la que la Reserva de Battaglia reemplazó a los aislados jugadores del equipo de Russo. Los amantes de la estadística tienen esa fecha anotada como la de su estreno: el 24 de julio de 2021, ante Banfield.