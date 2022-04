◉ Las noticias de Boca hoy: Bianchi bancó a Battaglia, se lesionó Figal y complica para la Copa y lo que tenés que saber de Always Ready

Tras varios días donde Sebastián Battaglia estuvo en el ojo de las críticas en Boca por el rendimiento de su equipo, el mismísimo Carlos Bianchi salió a defenderlo y bancarlo con claras palabras. Además, hubo novedades sobre el rival de este martes por Libertadores, Always Ready de Bolivia, así como también la confirmación de la lesión de Nicolás Figal que lo deja afuera del duelo y que le complica el armado del equipo al entrenador. Esto, y más en las noticias del día en el Mundo Boca.

Se lesionó Figal: ¿Quién juega en la defensa de Boca ante Always Ready?

Tras las suspensiones de Izquierdoz y Rojo para la Copa Libertadores más la lesión la semana pasada de Carlos Zambrano, la dupla defensiva que iba a ser titular este martes ante Always Ready era Figal-Ávila; pero en la última práctica previa al duelo, el ex Independiente se lesionó y no estará ante el conjunto boliviano. En su lugar entraría el juvenil Gabriel Aranda y Battaglia sumó a Iván Alvariño a la lista de convocados.

Always Ready, del PSG de Bolivia al elogio de su figura a Boca

Andrés Costa, el presidente del club, palpitó el choque que se viene ante el Xeneize. "Hemos optado por creer en los imposibles. Teníamos seis partidos, ya se le ganó a Corinthians. Ahora vamos por el segundo. Hay fe, convicción y hambre de hacer historia". Además, reveló el curioso apodo que tiene el club, al cual le dicen el PSG de Bolivia. Sobre esto, explicó: "Es por la inversión que hace Always Ready. Es un equipo que ha invertido mucho. Hemos tratado de traer jugadores muy representativos del fútbol boliviano, por eso el apodo".

Por último, en la previa del duelo su figura, Marcos Riquelme, habló de su fanatismo por Boca pero destacó más a Tevez que a su tocayo de apellido: "Yo sufría por Boca cuando jugaba la Libertadores, soy muy fanático, y ahora enfrentarlo es algo muy lindo. Si llego a hacer un gol, va a ser un momento de sensaciones raras. Estar en la tribuna de la Bombonera era algo de mucha adrenalina. Román me encanta como jugador. Sé lo que significa él para Boca y para el fútbol argentino, pero a mí me gusta más Tevez. Sigo mucho su juego y veo cómo define".

Bianchi bancó a Battaglia

En este contexto irregular de Battaglia como DT de Boca, Carlos Bianchi apareció para aportarle calma a todos los hinchas. "Hay que dejarlo trabajar. La Copa es larga y hay que tener fe", manifestó el Virrey. ¿Tendrán más paciencia los fanáticos tras su aparición?

Almendra será titular en la Reserva

Por decisión del club y de Hugo Ibarra -DT de la Reserva- se llegó a la conclusión de que Agustín Almendra jugará para el conjunto juvenil de Boca para ganar rodaje y mostrarse, ya sea para esperar un indulto de Sebastián Battaglia volver al primer equipo o, lo que a priori parece más probable, que otro club lo vea jugar y se interese en su ficha.

Marchesín suena en Boca y su presente en Europa ilusiona a sus hinchas para que llegue en junio

A mediados de febrero, desde ESPN habían incluso dado como acordada la incorporación de Agustín Marchesín a Boca desde el Porto para junio, de donde llegaría por medio de un traspaso a un monto accesible, debido a que la escuadra portuguesa no lo tiene en cuenta. De hecho, su 2022 no está siendo nada bueno, ya que perdió la titularidad en el Porto y solo ha jugado siete partidos en toda la temporada, siendo suplente y solamente disputando los encuentros de Copa de Portugal, algo que no hace desde principios de marzo. ¿Y este flojo presnete lo puede acercar a Boca?