Faltando ya menos de dos meses para el inicio del nuevo mercado de pases, desde Boca ya mueven las clavijas para ajustar lo que falta en el equipo comandado por Sebastián Battaglia, donde el conjunto ubicado en Brandsen 805 buscará incorporar nuevamente jugadores de jerarquía para seguir mejorando el plantel.

Y si bien aún no han trascendido muchos nombres en concreto, sí han sonado en las últimas semanas algunas posibilidades, y una de ellas sorprendió por haber sido un campeón de América con la Selección Argentina con aquella proeza realizada en el Maracaná ante Brasil el pasado 10 de julio de 2021 en la Copa América.

Este jugador en particular es Agustín Marchesín, quien fue como arquero de la Selección junto a Emiliano Martínez, Franco Armani y Juan Musso, y se puso la medalla de campeón pese a no haber jugado ni un minuto en la Copa.

A mediados de febrero, desde ESPN habían incluso dado como acordada su incorporación a Boca desde el Porto para junio, de donde llegaría por medio de un traspaso a un monto accesible, debido a que la escuadra portuguesa no lo tiene en cuenta. De hecho, su 2022 no está siendo nada bueno, ya que perdió la titularidad en el Porto y solo ha jugado siete partidos en toda la temporada, siendo suplente y solamente disputando los encuentros de Copa de Portugal, algo que no hace desde principios de marzo.

Cuando notificaron que desde Boca habían acordado su arribo, confirmaban que las ganas del jugador eran claves para la negociación, y queriéndose ganar un lugar para Qatar 2022 en los meses previos a la competencia, no sería descabellado pensar que sus ganas incrementaron. Sin embargo, también tendrá que luchar por el puesto con Agustín Rossi. ¿Se terminará dando en junio el arribo a Boca de Marchesín? Se trataría de un verdadero bombazo.