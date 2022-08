◉ Las noticias de Boca hoy: Rossi podría irse ahora, Ibarra no seguiría en 2023 y misterio sobre el futuro de Rojo

La victoria por la mínima ante Defensa y Justicia va quedando atrás para Boca y de a poco, en la Ribera comienzan a preparar el duelo ante Atlético Tucumán del próximo domingo. Mientras tanto, en las oficinas de Brandsen 805 se dieron una serie de cuestiones en relación a decisiones con varios futbolistas, así como también con el cuerpo técnico a partir de 2023. Enterate de todo acá.

¿Rossi puede marcharse en los próximos días?

El Diario Olé informó que la intención del guardameta es anticparse a una posible salida del equipo titular. "Rossi sabe que perderá el puesto ante el primer error y por eso, ante la posibilidad de quedar colgado hasta octubre (o hasta junio del año que viene), empezó a analizar propuestas con vistas al futuro inmediato", indicó el medio.

Además, publicó una frase que llegó desde el entorno de Agustín sobre si es posible que se vaya del club en los próximos días: "Sí, hay muchas posibilidades". El Girona de España se interesó en Rossi pero, según dice la gente cercana a él, hay otros equipos que lo siguen. ¿Se puede despedir de Boca y su gente este domingo frente a Atlético Tucumán?

Habló Valoyes en medio del interés de Boca

ras el empate sin goles de Talleres ante Platense, Diego Valoyes analizó el encuentro: "Nos vamos con rabia porque hicimos un buen partido, tuvimos varias situaciones que no pudimos concretar. Creo que merecíamos más". "Queda trabajar y solucionar varios errores de desconcentración en el partido, hay que hacer autocrítica y mejorar", agregó.

En su charla con TNT Sports, el atacante fue consultado por el interés de Boca, que lo sigue de cerca para incorporarlo al equipo. Sin embargo, él prefirió mantenerse al margen: "No tengo entendimiento sobre Boca, tengo que estar enfocado en Talleres. No estoy pendiente de eso".

El enigmático posteo de Rojo sobre su futuro

El exmundialista con la Selección Argentina subió una imagen junto a su representante, el británico Kristian Bereit, con un mensaje de afecto: "Te quiero mucho hermano". A su vez, el agente hizo una publicación que siembra aún más el desconcierto: "La primera y la última".

Las teorías son variadas y la más fuerte es el posible cambio de representante para Marcos Rojo en los próximos días, debido al tono de despedida que utilizó Bereit en su posteo de Instagram. A su vez, también puede significar una posible ida del zurdo a otro destino lejano, fuera del alcance de su agente.

La decisión que habría tomado Boca sobre el puesto de DT para 2023

El futuro respecto al puesto de entrenador para el próximo año era una incógnita hasta el momento, ya que el contrato garantizado para Ibarra es hasta diciembre del 2022, y para aquella fecha deben tener definido si le renovarán el vínculo o si buscarán otro DT, algo que parece que desde ahora ya tienen asumido en Brandsen 805.

Luego de varias semanas desde que se confirmó su asunción y posterior ratificación, en Boca habrían llegado a esclarecer el futuro de lo que pasará con el banco de suplentes xeneize. Es que el periodista Claudio Civiello informó que "Ibarra ya sabe que él es el DT interino y que Boca está trabajando por el nuevo entrenador que asumirá post campeonato".

Así, quedaría claro que el actual director técnico de Boca se irá al finalizar su contrato, y desde los primeros días del 2023 asumiría un nuevo entrenador. Entre los candidatos se encuentran Gerardo Martino, Sebastián Beccacece, Martín Palermo, Diego Martínez y Ricardo Gareca. ¿Será así a partir de la próxima temporada?

Gareca interesa en Cruz Azul

Ricardo Gareca, uno de los que vinculan al Xeneize, apareció en el radar del Cruz Azul. Tras la goleada que sufrió ante América por 7-0, "La Máquina Cementera" echó a Diego Aguirre y ahora busca a un nuevo director técnico. Según informaron medios mexicanos, el "Tigre" es una de las opciones.

Tras irse de la selección de Perú, se sabía que Gareca era uno de los firmes candidatos a sumarse a Boca. Sin embargo, Cruz Azul tiene la intención de sumar a su DT lo antes posible y, si se decide por Ricardo, le dejará al Xeneize una alternativa menos.

Campuzano rechazó la renovación y podría irse libre en junio del 2023

El periodista Augusto César reveló que hay serias chances de que Jorman Campuzano se vaya libre a mediados del 2023. "Jorman Campuzano no aceptó la propuesta para renovar su contrato. No hay acuerdo y están lejos, por ahora. Hace 6 partidos que no lo convocan. Si nada cambia, quedará libre en junio 2023", informó el cronista.

El volante central perdió terreno por el gran nivel de Alan Varela, quien hoy es una fija para Hugo Ibarra. No solo juega bien sino que además se volvió importante en el vestuario: ya usó la cinta de capitán en más de una oportunidad. A eso se le suma que Campuzano no logró ponerse de acuerdo con el Consejo para extender su vínculo

Almería rechazó seguir negociando con Boca por Almendra

Después de comunicarle al Consejo de Fútbol que no renovará su contrato, Agustín Almendra recibió el llamado del conjunto español y hubo una oferta formal sobre la mesa para el club de La Ribera, la cual rondaba los cuatro millones de euros por el 90% de la ficha del jugador.

Después de estudiar la propuesta, Boca decidió rechazar la misma debido a que las cifras fueron consideradas como "insuficientes" y la respuesta del Xeneize fue revelada por el periodista Augusto César durante la emisión de ESPN F12 durante el mediodía de este martes.

Según informa César, desde Brandsen 805 pidieron 37 millones de euros para liberar a Agustín Almendra por la cláusula de rescisión que tiene en su vínculo (vence en junio de 2023). La altísima suma espantó rápidamente al Almería y las negociaciones llegaron a su fín, por lo que el volante deberá esperar para emigrar mientras se entrena para volver a jugar en Reserva.