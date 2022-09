Boca confirmó este jueves que no podrán contar con Sebastián Villa para el Superclásico, debido a que se decidió que el colombiano fue sometido a una operación por la lesión en su rodilla. Hugo Ibarra ya decidió quien sería su reemplazante ante Colón, y empieza a diagramar el equipo para enfrentar a River. Enterate de todo acá.

Villa fue operado con éxito: se pierde el Superclásico

Por una lesión sufrida en el partido ante Atlético Tucumán el pasado fin de semana, Villa no podrá estar ni en el Superclásico ante River del 11 de septiembre ni en casi la totalidad de lo que queda de la temporada, ya que la lesión se dio en la zona de los meniscos, algo que requirió intervención quirúrgica, la cual se dio este jueves por la tarde en la Trinidad de San Isidro (misma clínica donde fue operado Exequiel Zeballos).

Ahora, el colombiano deberá afrontar una recuperación que le demandará un mes como mínimo, lo que descartó cualquier tipo de chance de su presencia frente a River, algo que hasta el miércoles emergía como opción lejana. Sobre todo esto, el propio Sebastián Villa se manifestó en sus redes sociales apenas salió del quirófano.

"Buenas tardes a todos, paso por aquí para contarles que la cirugía salió muy bien. Agradezco a mi familia que esta conmigo en todo momento, a mis representantes, compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, dirigentes, al Doctor Batista que estuvo a cargo de la operación y a todos ustedes, los hinchas y seguidores por los mensajes tan lindos de fuerzas y afecto que recibí en los últimos días. Hice todo lo posible para estar presente en el súper clásico pero el dolor me impedía estar al 100% para jugar. Los quiero mucho, volveré fortalecido. ¡Dios al mando!", fue lo que escribió el ex Deportes Tolima directamente a sus seguidores de Instagram. Pero no quedó todo allí.

Es que luego de darse su salida de la clínica para inicar la recuperación en su domicilio, con los medios presentes en la puerta del nosocomio expresó: "Hablamos con los médicos, con el Dr. Batista también porque yo tenía muchas ganas de jugar (el Superclásico), no sentía molestias en el momento. Después empecé a notar que me molestaba al correr y entonces decidimos que lo mejorar era operar. Estoy triste por no jugar ante River". Boca lo va a extrañar dentro de la cancha.

El 11 de Ibarra para enfrentar a Colón

Este jueves, después de saber que no podrá contar con el colombiano, el entrenador del Xeneize paró un 11 pensando en Colón. Y sí, por sorpresa para el hincha, Norberto Briasco sería el reemplazante de Villa y Luca Langoni acompañaría a Darío Benedetto en el regreso del 4-3-3. Además, habrá cambios en el medio y en defensa. ¿El arco? Ahí no hay dudas, es de Agustín Rossi.

Según probó el técnico en la práctica formal, Boca saldría a jugar en Santa Fe con: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Esteban Rolón, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco. Cabe recordar que Alan Varela, Pol Fernández y Luis Advincula no podrán estar presentes por sanción (acumularon cinco amarillas).

Campuzano no quería renovar con Boca y ahora puso la firma

En Boca se viven horas decisivas para armar el plantel que competirá en lo que resta de 2022, luego de conocerse dos lesiones graves como las de Exequiel Zeballos y Sebastián Villa. Además, mientras busca incorporar el último futbolista del mercado, el Xeneize también deberá tomar una decisión con respecto a las posibles salidas.

Con lo ocurrido con Villa, dos operaciones que parecían cerradas tuvieron un giro repentino: tanto Aaron Molinas como Luis Vázquez seguirían en el club de La Ribera ante la ausencia de variantes en ataque, tanto por lesión o por la falta de opciones en el mercado. A su vez, la única ida confirmada sería la de Jorman Campuzano a estas horas.

El volante colombiano ya tenía los días contados en Boca y solo restaba saber en dónde iba a continuar su carrera, hasta que apareció la oferta del Giresunspor de Turquía para comenzar a encaminar su salida. Sin embargo, para poder sellar la operación, Campuzano debía dar marcha atrás su decisión de no renovar su contrato con el Xeneize y así poder salir a préstamo.

Es por eso que, según informó el diario Olé, el mediocampista cafetero accedió a poner la firma y extender su vínculo más allá de junio de 2023 para irse cedido al fútbol europeo por un año y con opción de compra, aunque los detalles de la operación se conocerán una vez que el movimiento se concrete. Una salida de última hora en Boca.

El viejo elogio de Maradona a uno de los jugadores más resistidos de Boca

A Diego Armando Maradona se lo extraña todos los días. Y aunque desde aquel fatídico 25 de noviembre del 2020 no se encuentra físicamente entre todos los argentinos, su recuerdo y su legado cotidianamente es traído a la discusión diaria a través de las redes sociales. Y este jueves, bajo esa misma forma, "Pelusa" volvió a estar presente.

¿Qué pasó? Se hizo viral una frase suya en relación a un futbolista de Boca que estuvo en boca de todos en las redes sociales, ya que se confirmó que para el partido del Xeneize ante Colón del próximo domingo, Norberto Briasco será titular para reemplazar a Sebastián Villa tras su lesión. El extremo volverá a jugar un partido oficial luego de casi 10 meses de inactividad por lesiones y lógicamente, esto hizo que sea tendencia en las redes.

Por esta extensa cantidad de tiempo sin jugar y por su rendimiento en los partidos disputados en 2021, "Beto" Briasco se convirtió en uno de los futbolistas resistidos por los hinchas de Boca, pero luego de confirmarse que volverá a la titularidad, debido a una frase de Maradona, en Twitter pasaron a apoyar al nacionalizado armenio casi al unísono.

Es que, cuando Diego aún era entrenador de Gimnasia, se enfrentó en febrero del 2020 a Huracán, donde Briasco era el delantero estrella del Globo con la "10" en su espalda. Ese partido que finalizó 1 a 1 tuvo al ahora atacante de Boca como figura y por eso, se ganó un elogiazo de "Pelusa".

"Briasco es un animal, hoy las hizo todas", había sentenciado en zona mixta del Palacio Ducó tras ese empate el mismísimo Diego Armando Maradona. Tras ser resistido, el delantero con pasado en Huracán tendrá este domingo ante Colón, la posibilidad de redimirse en Boca. La bendición de Diego, la tiene. ¿Se le dará a "Norby"?

Hulk quiere jugar en Boca

Los grandes anhelos de Boca en el último mercado de pases no llegaron a concretarse. Arturo Vidal logró su salida del Inter y fue tentado por Juan Román Riquelme para jugar en el Xeneize, pero el chileno no pudo rechazar la propuesta de Flamengo y se encuentra disputando las semifinales de la Copa Libertadores con el Mengao. Mismo destino tuvo la frustrada llegada de Edinson Cavani, que eligió seguir en Europa antes de ponerse la azul y oro.

Sin embargo, estrellas que quieren jugar en Boca hay muchas y lo dejan expreso, mismo los dos jugadores mencionados o casos como el de Lucas Torreira, el uruguayo que se marchó de la Serie A recientemente para ir al fútbol turco. Según revelaron en ESPN, hay que sumarle un nuevo crack a la lista de interesados en jugar en La Bombonera.

Después de lanzar el "bombazo" informativo de que Rodinei, lateral del Flamengo, quiere irse a River a fin de año, Esteban Fuertes conmocionó a todo Boca con la posibilidad de que un crack de Brasil se vista de azul y oro. "Se trata de Hulk. Le gustaría jugar en Boca y no tiene problemas para su contrato", reveló el Bichi para la sorpresa de todo el panel de ESPN F360.

En adición, la periodista Agostina Scalise agregó que el futbolista del Atlético Mineiro tiene contrato hasta fines de 2024 tras llegar libre desde el fútbol chino y que "es muy alto su salario", por lo que el Galo también podría hacer un esfuerzo para llegar a una rescisión de común acuerdo con el jugador en el corto plazo. ¿Se dará?

Molinas contó la verdad: el motivo que lo llevó a decidir quedarse en Boca

Una de las noticias más inesperadas del pasado fin de semana fue sobre Aaron Molinas. Había negociaciones avanzadas para que el volante se fuera a préstamo al Gil Vicente de Portugal. Sin embargo, ayer se confirmó que finalmente se quedará a pelearla en Boca, al menos hasta final de semestre.

Este jueves al mediodía, el propio jugador salió a hablar con los medios para explicar su situación: "Como se viene diciendo, me voy a quedar en Boca. Lo hablé con mi papá, mi representante y la gente del club. De mutuo acuerdo quedamos en que voy a continuar".

"Está todo muy bien, estoy muy contento por cómo nos manejamos todo este tiempo. La oferta fue real. Estoy contento de estar acá, muy feliz. Agradecerle a la gente del club y al hincha de Boca, que me hizo sentir muy querido", agregó el joven de 22 años.

Tras haber sido consultado por los motivos que lo llevaron a elegir quedarse, Molinas fue contundente: "La verdad que la gente empuja mucho a quedarse. La decisión fue charlada con el club, mi papá y mi representante. Siempre está bueno tener ofertas y que otros clubes te miren, pero yo tengo la cabeza acá. Más adelante se verá".