Boca ganó sobre la hora de manera agónica ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y logró cortar una mala racha de visitante gracias al gol en la última jugada de Luis Vázquez. En lo que fue el día posterior a la victoria, no solo hubo repercusiones sobre aquel partido, sino que comenzaron a aparecer novedades respecto a los próximos partidos, ya con el Superclásico ante River en el horizonte cercano. Enterate de todo acá.

La reacción de Ibarra cuando le preguntaron si Benedetto vuelve a ser titular en Boca

Tras una sequía de dos encuentros, Boca se despertó en los últimos minutos contra Defensa y Justicia para lograr los tan anhelados tres puntos que necesitaba el equipo con la intención de no despegarse del pelotón superior de la tabla en la Liga Profesional. El reto siguiente será clave: Atlético Tucumán, el líder, en La Bombonera.

Para dicho encuentro, trascendental en las aspiraciones del Xeneize para lograr el campeonato, Darío Benedetto volverá a estar a disposición de Hugo Ibarra (al igual que Carlos Zambrano) tras cumplir los dos partidos de suspensión disciplinaria. Es por eso que la cabeza del tridente técnico fue consultado por su posible regreso al XI titular.

"Convirtió Luis (Vázquez) después de casi 90 días de aquella final en Córdoba... ¿se le da confianza el domingo que viene o vuelve el Pipa Benedetto?", consultó uno de los periodistas en conferencia de prensa para generar la risa de Ibarra: "Jaja, qué lindo que sos".

Luego, con un tono más serio y elogiando al "38" por su grito contra el Halcón, el DT respondió la pregunta. "Me alegra muchísimo por Luis. Todos los partidos busca hacer un gol. Y para el fin de semana falta, lo decidiré en la semana", aclaró. Dos nombres para un puesto en vistas al cruce con el Decano.

La tajante respuesta de Adonis Frías por la caída de su pase a Boca

Ni bien se fue Carlos Izquierdoz, el Consejo de Fútbol de Boca salió a buscar un refuerzo en la defensa. Y el nombre que eligieron los dirigentes fue el de Adonis Frías. Sin embargo, el zaguero central no pudo lograr su salida de Defensa y Justicia y tuvo que quedarse en su club actual.

"Tengo mucha bronca, estoy esperando que alguien me dé una explicación de lo que pasó", dijo la semana pasada el futbolista. Este domingo, tras la derrota frente al Xeneize, volvió a referirse al tema y sostuvo: "Yo creo que ya quedó atrás... Ya pasó. Hay que seguir mirando para adelante, creciendo".

Los hinchas de Cruz Azul apuraron a Ángel Romero y le tiraron una frase sobre Boca

El sábado, América goleó a Cruz Azul por 7-0 y así el fútbol mexicano estalló con todo. Mientras en las "Águilas" se festeja un triunfo histórico, "La Máquina Cementera" sufre por la durísima derrota. Ángel Romero, el "10" del equipo, fue uno de los más criticados y este lunes fue "apretado" por un grupo de hinchas que se acercó hasta su auto.

"¿Por qué esa baja de nivel?", le cuestionaron. El video se hizo viral en las redes sociales. "¿Pero tiene alguna oferta o algo? Porque tu rendimiento ha sido bajísimo... Te dieron la '10', la responsabilidad...", le reclamó un fanático. Y otro le mencionó al Xeneize: "Si no quieres jugar, vete a Boca Juniors, wey... Que allá te pagan con aguante...".

¿Qué respondió el paraguayo? "Somos concientes de que tenemos que mejorar, hay que trabajar. Nosotros somos los primeros en ser autocríticos. Vamos a salir de esta situación", dijo. Y agregó: "Si tuviera la intención de irme, ya no estaba en el club. La intención mía es quedarme mucho tiempo acá. No voy a dejar al club en esta situación. La imagen que estamos dando no es la correcta para la institución y menos para ustedes, que no se lo merecen".

La decisión del Consejo de Boca que cambia por completo el panorama de Rossi

La llegada de Sergio Romero a Boca planteó un debate que no estaba en los planes de nadie: ¿puede haber un cambio en el arco? El gran nivel de Agustín Rossi no deja dudas entre los hinchas pero la incógnita se mantiene desde el cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol. Sin embargo, al parecer los dirigentes tomaron una decisión que cambia por completo el panorama.

El periodista Martín Costa reveló en "ESPN F12" que la situación de Agustín puede modificarse, por cuestiones obvias. "Creo que todos teníamos que el domingo frente a Atlético Tucumán iba a ser el debut de Romero, en la cancha de Boca. Era la idea. Porque a mí me parece que nadie quiere correr ningún riesgo hasta el partido de River. Ni con arquero nuevo, ni con entrenador nuevo", aseguró.

El punto que tienen en Boca es el de no arriesgar demasiado en un momento clave del año. "No sea cosa que vos pierdas con River con un entrenador nuevo y con Romero en el arco... Como estamos a un año de muchas situaciones... Es algo que se empieza a evaluar. No hay una definición. Si me preguntás, me parece que ataja Rossi este domingo. Pero no está definido", sostuvo Costa.

Por su parte, Leo Paradizo avisó cuál es la postura de Rossi en cuanto a la negociación por su contrato. "Hoy le pregunté al entorno de Rossi si estaba cerrada cualquier posibilidad de reencausar lo del contrato. Ellos no lo cierran. Pero si sale la posibilidad de que se renegocie el contrato, tiene que nacer de Boca. Rossi no va a llamar a nadie para pedir nada", mencionó.

Los jugadores que tienen que cuidarse de las amarillas para no peligrar su presencia vs River

Boca ya dejó atrás la agónica victoria en Florencio Varela sobre Defensa y Justicia, y ahora comenzó a pensar en Atlético Tucumán. Pero también en lo que será el Superlcásico frente a River, más allá de que en el medio de ambos encuentros esté el choque en Santa Fe ante Colón.

Es indudable que en los alrededores del planeta boquense la adrenalina de volver a disputar un Superclásico en el estadio Alberto J. Armando, dado a que el último con público fue en octubre de 2019. Y más allá de lo que sienten los hinchas, que de a poco empiezan a palpitar el choque con River, a Hugo Ibarra le apareció una señal de alerta.

Sin duda alguna, será el encuentro más importante del año para los hinchas de Boca y de River. Incluso para los jugadores, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes. Y por eso mismo, Ibarra deberá tomar una estricta decisión ante una gran preocupación.

Actualmente, en el plantel de Boca hay tres jugadores al límite de perderse un partido por acumulación de amonestaciones: Luis Advíncula, Alan Varela y Guillermo Fernández. Por lo que, en caso de ser amonestados una vez más ante Colón en la fecha previa al Superclásico, no podrán estar ante River.

La frase desde el entorno de Romero sobre su presente en Boca desde su arribo

"Chiquito Romero ya se siente en condiciones de saltar a la cancha", reveló el Diario Olé en un informe sobre el caso del arquero ex Selección Argentina. Y el medio aclara que "si bien pesó más el deseo que su condición física/futbolística, el arquero se preparó en este tiempo para jugar lo antes posible".

Además, exponen la frase que llegó desde el entorno de "Chiquito": "Si fuera por él ya hubiera atajado contra Racing. Él quiere jugar ya". Y recuerdan que Romero "firmó en Boca con esa promesa implícita, la de jugar, porque de lo contrario hubiese elegido otro destino: la chance de seguir en Europa, como él mismo contó". Sergio presiona, mientras Agustín Rossi brilla.