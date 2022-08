◉ Las noticias de Boca hoy: decisiones en torno al arco con la llegada de Romero y el XI vs Agropecuario con cambios

Ya con el mercado de pases cerrado y el plantel armado de cara a este semestre al sumarse Sergio Romero, el duelo ante Agropecuario Copa Argentina ya se encuentra en el horizonte próximo al disputarse este miércoles en Salta, donde el equipo ya arribó esta tarde. En paralelo, con la llegada de "Chiquito", comenzaron a la par una serie de decisiones en Brandsen 805 respecto al arco xeneize. Enterate de todo acá.

El entrenador personal de Romero reveló cuándo podrá atajar en Boca

Alejandro Santillán, su entrenador personal, repasó cómo fue la última etapa de Romero y contó cómo se encuentra. "Tuve la suerte y el agrado de poder estar con él en Venezia el tiempo que estuvo allá. Tuvo una corta etapa ahí, pero jugó y rindió hasta el momento de la lesión, y después ya nos tuvimos que volver", afirmó.

"Después de la operación estuvo tres meses y medio alejado de los campos, y nosotros hace un mes empezamos a trabajar nuevamente, tras su recuperación en kinesiología. Él está muy bien. Hicimos un buen laburo en el predio de Racing y su rodilla respondió de manera impecable", explicó Santillán en el Diario Olé. Y contó que está para jugar ahora.

El entrenador personal de "Chiquito" fue claro: "Sergio empezó de menor a mayor y la puesta a punto ya la hicimos, la rodilla de él está impecable. Eso lo tiene que decir un médico, pero ya le dieron el alta". "Yo como entrenador de arquero personal te digo que él está para atajar ya, el fin de semana. Obviamente es mi punto de vista. Pero está rápido, está ágil, la confianza él ya lo tiene por la experiencia, pero tranquilamente puede jugar el domingo", aseguró.

Victor Blanco estalló contra Romero por su llegada a Boca

A pesar de que en las últimas semanas se entrenó en el predio de Racing, club donde surgió y con el que tiene una conexión desde hace muchos años, Sergio Romero no dudó cuando le llegó la oferta de Boca. Conversó con Juan Román Riquelme, aceptó la propuesta y fue presentado este lunes, donde no solo habló de su felicidad por este pase sino que también dijo que nunca le llegó un ofrecimiento de "La Academia".

Pero, además, "Chiquito" también tiró que "Boca es el club más grande de la Argentina" y eso generó el enojo de todos los hinchas. Y también de Víctor Blanco, el presidente del club: "No es una frase acertada la de Romero sobre que Boca es el más grande de Argentina. Me pareció desafortunada e innecesaria".

Con respecto a lo que dijo el guardameta sobre que Racing no le ofreció jugar en el club, Blanco mencionó: "Cuando hablé me dijo que su prioridad era Europa. Tenemos dolor pero entendemos su decisión. Y también entiendo el enojo del hincha de Racing, es lógico". Y agregó: "Racing hizo todo para que vuelva Romero pero él se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha... Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande".

Tras la llegada de Romero, Boca definió el futuro de Rossi

La llegada de Sergio Romero a Boca despertó la gran incógnita sobre qué pasará con Agustín Rossi. Está claro: si había renovación, Chiquito seguiría entrenando en Racing o hubiera sido presentado en algún club de Europa. Lo sucedido en los últimos días desembocó en este desenlace y es difícil creer que el ex arquero de la Selección Argentina no llegue para otra cosa que no sea quedarse con el puesto.

Es por eso que el futuro de Rossi es realmente incierto, porque falta mucho para que se termine su contrato y estar parado casi una temporada completa no es lo ideal, mucho menos para ese puesto. Según reveló Diario Olé, puertas adentro tienen bien claro lo que va a suceder.

"Rossi ya está, le ofrecimos seguir, no aceptó la oferta. Ahora la idea es que Romero sea el arquero de Boca", piensan desde adentro. El propio Chiquito asegura que desde lo físico está óptimo, aunque su inactividad puede llegar a demorar su debut.

La decisión de Rossi en medio de los rumores del cambio de representante

La novela del arco de Boca llegó rápidamente a su fin, pero su desenlace fue totalmente inesperado: tras el 'no' de Agustín Rossi para la renovación de su contrato, el club presentó a Sergio Romero como flamante refuerzo tras una negociación relámpago. Sin lugar a dudas, algo que hasta hace unos días era impensado.

Mientras se oficializaba la llegada de Chiquito, surgió un rumor de que Rossi iba a dejar de ser representado por Miguel González, quien había sido protagonista de la fallida renovación. Sin embargo, unas horas después, se supo la verdad.

Desde el entorno del jugador desmintieron la versión de ese cambio de agente. Además, el propio Christian Bragarnik, quien sonaba fuerte como futuro representante del arquero, hizo lo propio en las últimas horas. Pese a lo trascendido, no habrá modificaciones.

El XI vs Agropecario con varios cambios y sin Rossi

Boca se prepara para jugar ante Agropecuario y, en la última práctica previa al duelo por Copa Argentina, Hugo Ibarra sorprendió a todos con algunas modificaciones. Claro, hay retoques que generan revuelo pensando ya en la próxima fecha de la Liga Profesional, cuando el Xeneize visite a Racing.

Según informaron desde Salta, el entrenador del Xeneize ya practicó pensando en Agropecuario y dispuso a: García; Advincula, Figal, Roncaglia, Fabra; Payero, Varela, Pol Fernández; Romero, Orsini, Zeballos. Sí, afuera Agustín Rossi y los hinchas ya sacan cuentas pensando en la Academia.

La salida de Rossi del primer equipo tiene dos lecturas posibles: el cuerpo técnico decidió guardarlo para el clásico o el hasta ahora indiscutible titular del arco de Boca quedará relegado totalmente por no renovar su vínculo y la pelea es entre García y Chiquito Romero pensando en el domingo.

Los 3 jugadores que tienen chance de irse de Boca en los próximos días

Si bien ya no podrá hacer más incorporaciones debido a que el libro de pases ya se encuentra cerrado en Argentina, en varias ligas del extranjero no, por lo que existe la posibilidad que más de un futbolista de Boca emigre antes del 31 de agosto ya que por alguno de los integrantes de su plantel mantienen negociaciones abiertas con otros clubes, mientras que por otros siguen abiertos a tener charlas.

En concreto, con clubes de Bélgica como el Brujas y el Genk aún esperan que eleven las ofertas hechas por Luis Vázquez, por quien desde el Xeneize piden los 15 millones de dólares pautados en su cláusula de rescisión mientras que ambos equipos belga ofrecieron 10 millones. Por ende, en las próximas tres semanas alguno de los dos podría elevar la propuesta y quedarse con el 38. Además de esto, en Boca también están dispuestos a escuchar ofertas por Agustín Rossi y Jorman Campuzano.

Por el arquero de 26 años, en el Xeneize decidieron que una vez que Sergio Romero esté disponible para atajar, él dejará de ser el guardameta titular debido a que decidió no renovar su contrato y por eso perderá su lugar. Incluso, no descartan que en caso de llegar una oferta por su pase, se pueda marchar en las próximas semanas debido a que sino, lo hará con el pase en su poder en junio del 2023, pudiendo firmar un precontrato desde diciembre con cualquier otro club. Flamengo es el principal interesado en Rossi.

Con Campuzano, la situación es otra. El colombiano quedó relegado del equipo y ya no es siquiera tenido en cuenta, ya que por tercera vez en el ciclo de Hugo Ibarra, esta vez no ha sido convocado para el duelo ante Agropecuario por Copa Argentina, y ante el interés de clubes brasileños y de Atlético Nacional de Medellín en distintos lapsos de este mercado, no sería descabellado que el volante central se marche antes de fines de agosto.

Los 2 refuerzos que Boca ya tiene asegurados para el próximo mercado

Se supo que pensando en el próximo año por la competencia internacional en la que ya está clasificado al ser el campeón de la Copa de la Liga, Boca a la par de este mercado, también hizo gestiones para el que se viene, el cual se abre en diciembre de 2022. Allí, además de seguir negociando con Defensa y Justicia estos meses que quedan hasta la reapertura del libro de pases por Adonis Frías, con Talleres por Diego Valoyes y con Ángel Romero, quien quedará libre en aquella fecha, Boca ya sabe que tendrá dos refuerzos confirmados con gran presente.

En concreto, hablamos de los regresos de Mateo Retegui y de Ezequiel Fernández desde Tigre, ya que en esa fecha terminan sus préstamos con el conjunto de Victoria y deben volver a Brandsen 805. Ambos son titulares indiscutidos en el club dirigido por Diego Martínez e incluso, el "Chapita" es el actual goleador de la Liga Profesional con 9 tantos convertidos en las doce fechas ya disputadas.

Esto hizo que los hinchas de Boca hayan hecho campañas en las redes pidiendo por su regreso y por el de Equi, a quien consideran una de las máximas promesas de sus inferiores y que obtuvo una gran experiencia en primera jugando en Tigre.

Con el volante, no habrá ningún tipo de trabas, ya que el préstamo fue sin opción de compra ni con posibilidad de extender el vínculo un tiempo más. Distinto es el caso de Retegui, donde Tigre posee la chance de adquirir su pase si desembolsa 2.3 millones de dólares por el 50% del mismo. A menos que el Matador haga uso de esa opción de compra, Boca tendrá dos refuerzos sin gastar un peos debido a los grandes rendimientos de sus cedidos que regresan.